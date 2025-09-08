Короткий сон в офисах набирает популярность среди российских компаний

По словам эксперта, такой отдых улучшает когнитивные функции

08 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с изданием "Риамо" сообщила, что российские и международные компании все чаще внедряют практику power nap – кратковременный дневной сон продолжительностью 10–20 минут. Для этого в офисах оборудуют специальные зоны с удобными креслами и приглушенным светом.

По словам эксперта, такой отдых улучшает когнитивные функции, включая концентрацию и память, но не подходит для отраслей с непрерывным производственным процессом.

Для тех, у кого нет доступа к специальным комнатам, Демьяновская рекомендует использовать обеденный перерыв: найти тихое место, отключить уведомления и позволить себе кратковременный отдых без погружения в глубокий сон.

Исследования подтверждают, что сон дольше 20 минут может нарушить ночной отдых и привести к вялости, поэтому важно придерживаться рекомендованного времени.