Короткий сон в офисах набирает популярность среди российских компаний
08 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с изданием "Риамо" сообщила, что российские и международные компании все чаще внедряют практику power nap – кратковременный дневной сон продолжительностью 10–20 минут. Для этого в офисах оборудуют специальные зоны с удобными креслами и приглушенным светом.
По словам эксперта, такой отдых улучшает когнитивные функции, включая концентрацию и память, но не подходит для отраслей с непрерывным производственным процессом.
Для тех, у кого нет доступа к специальным комнатам, Демьяновская рекомендует использовать обеденный перерыв: найти тихое место, отключить уведомления и позволить себе кратковременный отдых без погружения в глубокий сон.
Исследования подтверждают, что сон дольше 20 минут может нарушить ночной отдых и привести к вялости, поэтому важно придерживаться рекомендованного времени.
22:07:31 08-09-2025
на шинном тоже можно спать на рабочем месте...
Цена вопроса - 15 000 руб.
22:59:13 08-09-2025
Шинник (22:07:31 08-09-2025) на шинном тоже можно спать на рабочем месте...Цена вопро... Поспал несколько раз остался должен?
11:51:38 09-09-2025
Гость (22:59:13 08-09-2025) Поспал несколько раз остался должен?... уволиться
10:05:09 09-09-2025
вся проблема в том, что и перерыва-то обеденного нет, вот такие реалии