В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу на час за счет обеденного времени

По мнению депутата, такой подход позволит сохранить общий баланс рабочего времени

07 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вариант сокращения рабочего времени по пятницам, пишет ТАСС.

Инициатива предполагает уменьшение продолжительности работы в конце недели на один час, который предлагается компенсировать за счет сокращения обеденного перерыва или распределения дополнительного времени работы в понедельник – четверг.

Нилов подчеркнул, что переход к короткой рабочей неделе должен быть постепенным. Ранее он совместно с коллегами внес законопроект, предусматривающий введение постоянной короткой пятницы с компенсацией выпадающего часа в течение других рабочих дней.

По мнению депутата, такой подход позволит сохранить общий баланс рабочего времени при одновременном повышении качества жизни граждан.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения. Для ее реализации потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:27:48 07-09-2025

Ну как бы это сейчас так и сделано в нормальных организациях, он хотя бы изучал этот вопрос или так, просто, чтобы ляпнуть

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:39:53 07-09-2025

О каком сокращении рабочей недели идет речь, если этот час отрабатывается в течении понедельника-четверга? Те же рабочие часы остаются. К слову: в нашей организации эта система действует более 20 лет. Удобно.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:53 07-09-2025

Мухоморы не надо кушать и к людям обычным обратиться, так и есть во многих организациях, уже более 20 лет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:50 07-09-2025

Открытие века! У нас уже сто лет как сокращён обеденный перерыв на 12 минут каждый день, по итогу пятница - минус 1 час.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

21:05:13 07-09-2025

Запретить все обеды!!! А ужины отдать Госдуме!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

21:05:21 07-09-2025

За шахтёров переживание и беспокойство (других забот нет.. )?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:20 07-09-2025

Господи.... За что ты позволил этим тугодумцам над нашей страной глумиться.... Этим "нововведениям", как выше написали, уже куча лет. либо обед каждый день на 12 минут сокращают (что практически никто не соблюдает), либо с пн по чт рабочий день на 15 минут дольше.
Вот прям хочется, как в мультфильме про поросенка Фунтика, бросить в Нилова грязью, за его глупость...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:12 08-09-2025

НЕ трогайте то что уже работает, не дергайте, не переделывайте. Ни нужны эти действия с пятницей !

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:11 08-09-2025

это для тех, кто в ГД штаны просиживает
а у нас хоть вообще с работы не уходи
никогда не доделаешь

  -2 Нравится
Ответить
