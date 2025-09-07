В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу на час за счет обеденного времени
07 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вариант сокращения рабочего времени по пятницам, пишет ТАСС.
Инициатива предполагает уменьшение продолжительности работы в конце недели на один час, который предлагается компенсировать за счет сокращения обеденного перерыва или распределения дополнительного времени работы в понедельник – четверг.
Нилов подчеркнул, что переход к короткой рабочей неделе должен быть постепенным. Ранее он совместно с коллегами внес законопроект, предусматривающий введение постоянной короткой пятницы с компенсацией выпадающего часа в течение других рабочих дней.
По мнению депутата, такой подход позволит сохранить общий баланс рабочего времени при одновременном повышении качества жизни граждан.
Инициатива пока находится на стадии обсуждения. Для ее реализации потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.
Ну как бы это сейчас так и сделано в нормальных организациях, он хотя бы изучал этот вопрос или так, просто, чтобы ляпнуть
19:39:53 07-09-2025
О каком сокращении рабочей недели идет речь, если этот час отрабатывается в течении понедельника-четверга? Те же рабочие часы остаются. К слову: в нашей организации эта система действует более 20 лет. Удобно.
20:34:53 07-09-2025
Мухоморы не надо кушать и к людям обычным обратиться, так и есть во многих организациях, уже более 20 лет.
21:00:50 07-09-2025
Открытие века! У нас уже сто лет как сокращён обеденный перерыв на 12 минут каждый день, по итогу пятница - минус 1 час.
21:05:13 07-09-2025
Запретить все обеды!!! А ужины отдать Госдуме!!!
21:05:21 07-09-2025
За шахтёров переживание и беспокойство (других забот нет.. )?
21:21:20 07-09-2025
Господи.... За что ты позволил этим тугодумцам над нашей страной глумиться.... Этим "нововведениям", как выше написали, уже куча лет. либо обед каждый день на 12 минут сокращают (что практически никто не соблюдает), либо с пн по чт рабочий день на 15 минут дольше.
Вот прям хочется, как в мультфильме про поросенка Фунтика, бросить в Нилова грязью, за его глупость...
10:21:12 08-09-2025
НЕ трогайте то что уже работает, не дергайте, не переделывайте. Ни нужны эти действия с пятницей !
14:11:11 08-09-2025
это для тех, кто в ГД штаны просиживает
а у нас хоть вообще с работы не уходи
никогда не доделаешь