В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу на час за счет обеденного времени

07 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вариант сокращения рабочего времени по пятницам, пишет ТАСС.

Инициатива предполагает уменьшение продолжительности работы в конце недели на один час, который предлагается компенсировать за счет сокращения обеденного перерыва или распределения дополнительного времени работы в понедельник – четверг.

Нилов подчеркнул, что переход к короткой рабочей неделе должен быть постепенным. Ранее он совместно с коллегами внес законопроект, предусматривающий введение постоянной короткой пятницы с компенсацией выпадающего часа в течение других рабочих дней.

По мнению депутата, такой подход позволит сохранить общий баланс рабочего времени при одновременном повышении качества жизни граждан.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения. Для ее реализации потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.