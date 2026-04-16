Косметический бренд NYX вернулся в Россию

Популярный бренд снова доступен для заказа через сервис CDEK.Shopping

16 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Красная помада / Фото: www.freepik.com
В Россию вернулась косметика NYX Professional Makeup, пишет "Газета.ру". Бренд снова можно заказать через сервис доставки товаров из-за границы CDEK.Shopping, сообщили в компании. 

В апреле 2026 года NYX вошел в тройку самых популярных брендов на платформе в категории косметики. Спрос на продукцию вырос на 80% всего за неделю с момента появления товаров в каталоге.

Самым большим хитом у российских покупателей стала лимитированная коллекция NYX, выпущенная совместно с мультсериалом "Симпсоны". Эксперты отмечают высокую лояльность аудитории:

«Мы видим, что покупатели готовы ждать и заказывать оригинальную продукцию. Это говорит о доверии к бренду».

Комментарии 3

Гость

17:40:54 16-04-2026

Зачем?

Гость

18:08:06 16-04-2026

Гость (17:40:54 16-04-2026) Зачем?... тебя не спросили

Гость

10:40:47 17-04-2026

надо же, какое событие... у нас, слава богу, на рынке нет недостатка в косметических брендах

