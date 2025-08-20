Кота с наркотиками в ошейнике поймали в исправительной колонии Новгорода

Через животное хотели доставить запрещенные вещества в колонию

20 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Кот / Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

В исправительной колонии № 7 Нижегородской области пресечена необычная попытка доставки наркотиков. Как сообщает ГУФСИН, злоумышленники изготовили для кота специальный ошейник с закрепленными свертками каннабиса.

Злоумышленники рассчитывали, что животное незаметно пронесет вещества на режимную территорию. Однако сотрудники оперативного отдела вовремя выявили и задержали как четвероногого "курьера", так и организаторов акции.

Изъятое вещество подтверждено экспертизой как марихуана. Подозреваемые переданы правоохранительным органам для дальнейшего процессуального разбирательства.

Информация о судьбе кота-"наркокурьера" остается неизвестной – в официальном сообщении ведомства этот вопрос не освещается.