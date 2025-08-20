Кота с наркотиками в ошейнике поймали в исправительной колонии Новгорода
Через животное хотели доставить запрещенные вещества в колонию
20 августа 2025, 10:30, ИА Амител
В исправительной колонии № 7 Нижегородской области пресечена необычная попытка доставки наркотиков. Как сообщает ГУФСИН, злоумышленники изготовили для кота специальный ошейник с закрепленными свертками каннабиса.
Злоумышленники рассчитывали, что животное незаметно пронесет вещества на режимную территорию. Однако сотрудники оперативного отдела вовремя выявили и задержали как четвероногого "курьера", так и организаторов акции.
Изъятое вещество подтверждено экспертизой как марихуана. Подозреваемые переданы правоохранительным органам для дальнейшего процессуального разбирательства.
Информация о судьбе кота-"наркокурьера" остается неизвестной – в официальном сообщении ведомства этот вопрос не освещается.
10:34:29 20-08-2025
Собаки могут быть нашими лучшими друзьями, но ни один кот не сообщал ментам, где ты хранишь травку (с) анекдот
10:39:55 20-08-2025
маленький наркокурьер
10:47:42 20-08-2025
За такое нужно всех кастрировать! Всех!
10:57:22 20-08-2025
Кот барыга - горе в семье
13:56:56 20-08-2025
Так вот он какой нарКотик...
00:46:36 21-08-2025
человек и кошка плачут у окошка...вместо неба синего - серый потолок