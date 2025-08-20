НОВОСТИПроисшествия

Кота с наркотиками в ошейнике поймали в исправительной колонии Новгорода

Через животное хотели доставить запрещенные вещества в колонию

20 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Кот / Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области
Кот / Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

В исправительной колонии № 7 Нижегородской области пресечена необычная попытка доставки наркотиков. Как сообщает ГУФСИН, злоумышленники изготовили для кота специальный ошейник с закрепленными свертками каннабиса.

Злоумышленники рассчитывали, что животное незаметно пронесет вещества на режимную территорию. Однако сотрудники оперативного отдела вовремя выявили и задержали как четвероногого "курьера", так и организаторов акции.

Изъятое вещество подтверждено экспертизой как марихуана. Подозреваемые переданы правоохранительным органам для дальнейшего процессуального разбирательства.

Информация о судьбе кота-"наркокурьера" остается неизвестной – в официальном сообщении ведомства этот вопрос не освещается.

борьба с наркотиками

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:34:29 20-08-2025

Собаки могут быть нашими лучшими друзьями, но ни один кот не сообщал ментам, где ты хранишь травку (с) анекдот

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:55 20-08-2025

маленький наркокурьер

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:42 20-08-2025

За такое нужно всех кастрировать! Всех!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:22 20-08-2025

Кот барыга - горе в семье

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
5-q

13:56:56 20-08-2025

Так вот он какой нарКотик...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:46:36 21-08-2025

человек и кошка плачут у окошка...вместо неба синего - серый потолок

  -1 Нравится
Ответить
