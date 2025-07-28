Краевая профильная смена "Юный патриот Алтая" стартовала в Барнауле

Ее участников поприветствовал кавалер двух орденов Мужества Никита Рыжих

28 июля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

28 июля в Барнауле стартовала краевая летняя профильная смена "Юный патриот Алтая", приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Фото: правительство Алтайского края

Заместитель председателя краевого правительства Денис Губин обратился к участникам смены с приветственным словом от губернатора региона Виктора Томенко. Он отметил, что ребята смогут получить не только новые знания и навыки, но и осознать свою роль в жизни России.

"Вы — будущие защитники Отечества, и ваша задача — помнить о подвигах предков и быть достойными их наследниками", – подчеркнул Денис Губин.

Фото: правительство Алтайского края

Также школьников поприветствовал Никита Рыжих - участник федеральной программы "Время героев" и кавалер двух орденов Мужества, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

"Я хочу вас поздравить с открытием данной профильной смены. Для нас, участников специальной военной операции, на самом деле, отрадно видеть, что в нашем тылу ребята знают, что такое патриотизм, что такое любовь к Родине. Поэтому я желаю вам новых открытий, незабываемых эмоций и новых встреч. Ну и в добрый путь, ребята", — сказал Никита Рыжих.

Наставником участника программы "Время героев" - военнослужащего Никиты Рыжих - стал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В регионе также сформировали состав первого потока обучения по краевой программе "Алтай - земля героев", которую разработали аналогично федеральной.

Фото: правительство Алтайского края

В профильной смене принимают участие 150 человек в составе 25 команд. Ребята представляют юнармейские, военно-патриотические и военно-спортивные объединения и клубы. Также среди них есть ученики профильных классов из школ Барнаула, Заринска, Новоалтайска и Славгорода, а также Бийского, Ельцовского, Косихинского, Кулундинского, Михайловского, Павловского, Рубцовского, Троицкого, Угловского районов и Залесовского муниципального округа.

Фото: правительство Алтайского края

Школьники пройдут обучение по пяти направлениям: "Юный прокурор", "Юный полицейский", "Юный росгвардеец", "Юный пограничник" и "Юный десантник".

Программа смены будет насыщенной. Это встречи с представителями силовых структур и участниками СВО, посещение музеев, строевая и стрелковая подготовка, воинские ритуалы, ориентирование на местности и тактическая медицина, а также тактические и военно-патриотические игры.

Смена проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" национального проекта "Молодежь и дети".



