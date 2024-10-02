Крупные пробки сковали Барнаул утром 2 октября
Трудности наблюдаются как в центре города, так и на его окраинах
02 октября 2024, 08:06, ИА Амител
Пробка / Источник фото: unsplash.com
Пробки в Барнауле утром 2 октября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта затруднено на Павловском тракте и улицах Советской Армии, Власихинской, Кутузова, шоссе Ленточный Бор.
Также проблемы наблюдаются на Солнечной Поляне, Попова, Юрина, Матросова, Северо-Западной.
На окраине города машины медленно движутся по Южному тракту в поселке Южном и на выезде из поселка Пригородного.
По прогнозу синоптиков, днем 2 октября в Барнауле будет до 16 градусов тепла. Преимущественно без осадков.
08:36:57 02-10-2024
Из пригородов на работу добираются. Модно жить на земле
08:57:39 02-10-2024
не модно, а правильно. земля силы дает. слышали такое?
10:54:46 02-10-2024
Гость (08:57:39 02-10-2024) не модно, а правильно. земля силы дает. слышали такое?... И время даёт в пробках))
11:04:41 02-10-2024
Можно подумать в другие рабочие дни как-то иначе. Вот если бы пробок не было - это да, событие.
12:05:00 02-10-2024
Такое чувство что настройки светофоров которая была за 17млнр из Москвы как и не бывало, а наоборот!!!