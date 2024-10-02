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Крупные пробки сковали Барнаул утром 2 октября

Трудности наблюдаются как в центре города, так и на его окраинах

02 октября 2024, 08:06, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com
Пробка / Источник фото: unsplash.com

Пробки в Барнауле утром 2 октября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта затруднено на Павловском тракте и улицах Советской Армии, Власихинской, Кутузова, шоссе Ленточный Бор.

Также проблемы наблюдаются на Солнечной Поляне, Попова, Юрина, Матросова, Северо-Западной.

На окраине города машины медленно движутся по Южному тракту в поселке Южном и на выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу синоптиков, днем 2 октября в Барнауле будет до 16 градусов тепла. Преимущественно без осадков. 

Барнаул Пробки

Комментарии 5

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Бдыщ

08:36:57 02-10-2024

Из пригородов на работу добираются. Модно жить на земле

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Гость

08:57:39 02-10-2024

не модно, а правильно. земля силы дает. слышали такое?

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Гость

10:54:46 02-10-2024

Гость (08:57:39 02-10-2024) не модно, а правильно. земля силы дает. слышали такое?... И время даёт в пробках))

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Гость

11:04:41 02-10-2024

Можно подумать в другие рабочие дни как-то иначе. Вот если бы пробок не было - это да, событие.

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Мда

12:05:00 02-10-2024

Такое чувство что настройки светофоров которая была за 17млнр из Москвы как и не бывало, а наоборот!!!

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