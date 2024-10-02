Крупные пробки сковали Барнаул утром 2 октября

Трудности наблюдаются как в центре города, так и на его окраинах

02 октября 2024, 08:06, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Пробки в Барнауле утром 2 октября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта затруднено на Павловском тракте и улицах Советской Армии, Власихинской, Кутузова, шоссе Ленточный Бор.

Также проблемы наблюдаются на Солнечной Поляне, Попова, Юрина, Матросова, Северо-Западной.

На окраине города машины медленно движутся по Южному тракту в поселке Южном и на выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу синоптиков, днем 2 октября в Барнауле будет до 16 градусов тепла. Преимущественно без осадков.