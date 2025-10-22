Куски бетона падают на головы барнаульцев с архитектурного памятника на проспекте Ленина
Горожане переживают за свою безопасность
22 октября 2025, 14:00, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на опасное состояние исторического здания на проспекте Ленина, 67. С фасада архитектурного памятника начали отваливаться крупные куски бетона, которые падают прямо на пешеходную часть улицы.
Об этом сообщила горожанка в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул", призвав прохожих быть предельно осторожными при передвижении по главной улице города. По ее словам, обломки падают с большой высоты и могут представлять угрозу для жизни людей.
Здание на Ленина, 67, считается объектом архитектурного наследия, однако, судя по всему, давно нуждается в ремонте. Местные жители надеются, что власти обратят внимание на проблему, пока не произошло несчастья.
Ранее Александр Бастрыкин проучил проверить другой разваливающийся памятник архитектуры в Барнауле. В соцсетях сообщали о разрушении фасада дома № 21 на проспекте Строителей, где на первом этаже расположена детская библиотека.
14:54:43 22-10-2025
Ну там бревнами спецом огородили для вообще отбитых, которые в упор не видят, что дом разваливается. Нисколько не оправдываю халтущиков второй год делающих ремонт, и отсутствие внимания властей к проблеме. Но чтобы понять, что там ходить не надо, достаточно иметь глаза и минимальный мозг.
17:07:48 22-10-2025
Гость (14:54:43 22-10-2025) Ну там бревнами спецом огородили для вообще отбитых, которые... это все перлы для взрослых. Дети еще не имеют мозга. По возрасту своему. Так что отсутствие забора в зоне падения камней этого дома - это уголовное преступление. Ожидание детских трупов
15:24:28 22-10-2025
Ждем новости про камень упавший на многодетную, беременную пенсионерку.
15:48:41 22-10-2025
Гость (15:24:28 22-10-2025) Ждем новости про камень упавший на многодетную, беременную п... хватит и депутата
15:54:32 22-10-2025
Властям не до этого, они заняты более важными делами, такими как ограничение интернета, отдыхом за бугром и т.д.
Пока не рухнет целиком и в новостях не покажут, результата не будет.
16:38:11 22-10-2025
главное- воткнуть памятник сомнительному Достоевскому.