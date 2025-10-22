Куски бетона падают на головы барнаульцев с архитектурного памятника на проспекте Ленина

Горожане переживают за свою безопасность

22 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Упавшие куски бетона / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на опасное состояние исторического здания на проспекте Ленина, 67. С фасада архитектурного памятника начали отваливаться крупные куски бетона, которые падают прямо на пешеходную часть улицы.

Об этом сообщила горожанка в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул", призвав прохожих быть предельно осторожными при передвижении по главной улице города. По ее словам, обломки падают с большой высоты и могут представлять угрозу для жизни людей.

Здание на Ленина, 67, считается объектом архитектурного наследия, однако, судя по всему, давно нуждается в ремонте. Местные жители надеются, что власти обратят внимание на проблему, пока не произошло несчастья.

Ранее Александр Бастрыкин проучил проверить другой разваливающийся памятник архитектуры в Барнауле. В соцсетях сообщали о разрушении фасада дома № 21 на проспекте Строителей, где на первом этаже расположена детская библиотека.