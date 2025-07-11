Кто может бесплатно получить юридическую помощь в Алтайском крае и куда за ней обращаться?

С 1 июля в Барнауле открылось государственное юридическое бюро, где тоже оказывают юридические консультации

Решить сложные вопросы, связанные с алиментами, оформлением опеки, защитой прав и интересов детей, порой без помощи юристов невозможно. Услуги этих специалистов стоят недешево – не всем они по карману. Однако есть категории граждан, которые могут получить такую поддержку и бесплатно. Финансирование на это выделяет правительство Алтайского края. Где в регионе безвозмездно предоставляют юридическую помощь и кто имеет на нее право, читайте в материале на amic.ru.

Где в Алтайском крае можно получить бесплатные консультации?

В Алтайском крае за обеспечение граждан бесплатной юридической помощью отвечает управление юстиции. В регионе жителям такую юрподдержку оказывают омбудсмены – уполномоченные по правам человека, детей и бизнеса, органы исполнительной власти, нотариусы, адвокаты и многофункциональный центр.

В 2025 году правительство Алтайского края выделило порядка четырех миллионов рублей на оказание бесплатной юридической помощи адвокатами. Кроме того, из краевой казны выделили более шести миллионов рублей на создание государственного юридического бюро. Подобные органы уже существуют в 61 регионе страны, теперь – и на Алтае. С 1 июля госюрбюро уже начало функционировать в Барнауле по адресу ул. Пролетарская, д. 61.

Обратиться туда могут не только барнаульцы, но жители из любого района Алтайского края. Также специалисты этого краевого учреждения сами будут осуществлять выезды в районные центры и села.

Практика организации выездных пунктов для оказания бесплатной юридической помощи сформировалась в регионе несколько лет назад, когда Минюст России выделил Алтайскому краю автомобиль. Этот мобильный офис на колесах в 2024 году работал в 110 населенных пунктах региона, включая труднодоступные районы. Это позволяет обеспечить правовую помощь тем, кто не может приехать в город или ближайший райцентр.

"Мобильный офис стал настоящим спасением для жителей региона. Например, к нам часто обращаются родители, которые не могут получить алименты на своих детей. Адвокаты помогают составить исковое заявление, представляют интересы граждан в суде и помогают добиться того, чтобы средства на содержание детей были взысканы в полном объеме", – рассказывает начальник краевого управления юстиции Оксана Грохотова.

Специалист отмечает, что спрос на бесплатные юридические услуги в Алтайском крае неуклонно растет. По данным ведомства, в 2024 году исполнительными органами региона правовая помощь была оказана по 147 тысячам обращений граждан, адвокатами – в трех тысячах случаев, что на 27% больше, чем годом ранее.

"Эти цифры говорят о том, что потребность в правовой помощи растет, и важно, чтобы каждому гражданину была предоставлена возможность решить свои юридические проблемы бесплатно и без лишних сложностей," – подчеркивает Оксана Грохотова.

Кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь?

На сегодняшний день в Алтайском крае доля жителей, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, составляет более 30% от общей численности населения региона. Это свыше 30 категорий граждан: 20 – по федеральному закону и 14 – по краевому. В их числе инвалиды, дети-сироты, ветераны боевых действий, многодетные, малоимущие граждане и другие категории граждан.

Перечень регулярно пополняется. Так, по поручению губернатора Виктора Томенко в ноябре 2022 года в него внесены как участники специальной военной операции, так и члены их семей.

В ведомстве отмечают, что чаще всего жители обращаются за юридической помощью при оформлении льгот и социальных выплат, взыскании алиментов и защите прав несовершеннолетних.

Для того чтобы получить бесплатную юрпомощь, помимо заявления, необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие право гражданина на получение бесплатной юридической помощи.