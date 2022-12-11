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11-летняя жительница Барнаула прошла «слепые прослушивания» в шоу «Голос. Дети»

Своим наставником юная горожанка выбрала Басту

11 декабря 2022, 08:30, Никита Черников

11-летняя жительница Барнаула Ева Аветисян прошла в шоу «Голос. Дети» исполнив песню «Любовь настала», текст к которой написал Роберт Рождественский.

Как пишет «Катунь 24», к школьнице повернулись все три члена жюри, а своим наставником она выбрала Басту.

Ранее сообщили, кто из звёзд выступит в Барнауле этой зимой.

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