Эпатажный певец Шура выступил в барнаульской «Планете Q»
Выступление состоялось 30 июля в рамках большой дискотеки 1990-х
31 июля 2022, 13:45, Никита Черников
Российский эстрадный певец Шура выступил 30 июля в развлекательном комплексе «Планета Q» в Барнауле, сообщается на странице заведения во «ВКонтакте».
Отмечается, что шоу состоялось в рамках большой дискотеки 1990-х. В соцсетях пользователи поделились кадрами с выступления.
Фото: соцсети
Сам Шура также опубликовал снимок, но не с концерта, а у барнаульского аэропорта — на фотографии он стоит в красных кроссовках с букетом красных роз от фанатов.
Фото: соцсети Шуры
В июне сообщалось, что жители барнаульского посёлка Борзовая Заимка решили судиться с «Планетой Q» из-за шумных ночных вечеринок.
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