Эпатажный певец Шура выступил в барнаульской «Планете Q»

Российский эстрадный певец Шура выступил 30 июля в развлекательном комплексе «Планета Q» в Барнауле, сообщается на странице заведения во «ВКонтакте».

Отмечается, что шоу состоялось в рамках большой дискотеки 1990-х. В соцсетях пользователи поделились кадрами с выступления.

Фото: соцсети

Сам Шура также опубликовал снимок, но не с концерта, а у барнаульского аэропорта — на фотографии он стоит в красных кроссовках с букетом красных роз от фанатов.

Фото: соцсети Шуры

В июне сообщалось, что жители барнаульского посёлка Борзовая Заимка решили судиться с «Планетой Q» из-за шумных ночных вечеринок.