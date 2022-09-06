Илон Маск заявил, что Толкин переворачивается в гробу, глядя на приквел «Властелина колец»

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск поделился мнением о сериале «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. Пост на эту тему он опубликовал в своих социальных сетях.

Отметим, что премьера проекта состоялась 2 сентября, после чего в СМИ и социальных сетях началось бурное обсуждение картины.

Amazon стал блокировать низкие оценки от пользователей на IMDB, объясняя свои действия борьбой с ревью-бомбингом. При этом большинство фанатов оригинальной книжной серии, а также фильмов Питера Джексона оказались очень недовольны увиденным.

«Толкин переворачивается в гробу, потому что почти каждый мужской персонаж — либо трус, либо придурок, либо и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», — написал Маск.

Многие комментаторы согласились с мнением предпринимателя.