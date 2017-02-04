Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни

Георгий Тараторкин умер после продолжительной болезни

4 февраля 2017, 16:00

Фото: zarrayon.ru

Народный артист России Георгий Тараторкин умер в субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни.  Ему было 72 года, пишет "Интерфакс".

Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и Президентом ассоциации "Золотая маска".  С 1974 года он служил в театре имени Моссовета.

Зрители навсегда запомнили Тараторкина по таким фильмам, как "Они сражались за Родину", "Петербургские сновидения", "День приезда — день отъезда", "Дом на песке", "Версия" и многим другим.

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