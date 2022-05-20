Новосибирский транзит в Барнауле. Какие спектакли «Глобус» и «Красный факел» привезут на Алтай

Четыре спектакля привезут в Барнаул четыре новосибирских театра в рамках фестиваля-тура «Новосибирский транзит». Это новый проект театра «Красный факел», посвящённый 85-летию Новосибирской области. Гастрольный маршрут пройдёт по городам СФО: Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. Что это за проект и какие спектакли лучших сибирских театров смогут увидеть жители Алтайского края, читайте в нашем материале.

Что это за фестиваль-тур «Новосибирский транзит»?

Это «младший брат» Межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит», который раз в два года организовывает Новосибирский академический драматический театр «Красный факел». Этот фестиваль проводится уже долгие годы и широко известен. В нём с огромным удовольствием участвуют театры Урала, Сибири и даже — Дальнего Востока.

Однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году VI «Ново-Сибирский транзит» пришлось отменить. Его провели в 2021-м. Но из-за смены даты сдвинулись и другие сроки: теперь в следующий раз он пройдёт только в 2024-м. И, получается, что в год 85-летия Новосибирской области театрального фестиваля не будет. Однако руководитель «Транзита» и директор «Красного факела» Александр Кулябин придумал, как решить эту проблему: он разработал новый проект.

И теперь в 2022 году по Сибири пройдёт фестиваль-тур «Новосибирский транзит», как отмечают организаторы, «сохраняющий идею объединения регионов и культурного обмена».

Кто участвует в «Новосибирском транзите»?

Четыре театра Новосибирска. Это:

— Академический драматический театр «Красный факел»;

— Академический молодёжный театр «Глобус»;

— Городской драматический театр;

— Молодёжный драматический «Первый театр».

Как отметил Александр Кулябин, новосибирские театры, хотя и регулярно принимают участие в крупных фестивалях, но довольно редко устраивают гастроли в соседние города. Поэтому новый проект ставит задачу изменить эту систему и «преодолеть культурную изоляцию».

По каким городам пройдёт тур?

Театры проведут гастроли по столичным городам Сибири: Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. Начнётся гастрольный тур 10 июня в Томске, а конечной точкой станет столица Алтайского края.

Какие спектакли привезут в Барнаул и где их посмотреть?

Спектакли новосибирских театров покажут на большой сцене Молодёжного театра Алтая им. В.С. Золотухина и на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.

В театре драмы:

17 июня Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева представит спектакль «Ханума»;

20 июня Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» покажет постановку «Дикая утка».

Молодёжный театр:

18 июня состоится показ спектакля «Марьино поле» Новосибирского молодёжного драматического «Первого театра»;

19 июня покажут «Генерал и его семья» Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

Как купить билет?

Билеты на показы спектаклей новосибирских театров уже в продаже. Их можно оплатить «Пушкинской картой».

Телефон для справок: 503-503.