Отец Киркорова рассказал о смерти дочери из-за нарушенной традиции

Отец Филиппа Киркорова, эстрадный певец Бедрос Киркоров рассказал о смерти своей дочери. Историей он поделился в эфире программы «Секрет на миллион».

Трагедия произошла 19 лет назад. Певец считает, что ребёнок умер из-за нарушенной семейной традиции. Девочку назвали Ксенией, но должны были назвать иначе.

«Мы очень переживали. Очень хотели ребёнка. Я видел дочку в инкубаторе. Я было хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы — София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала», — заявил отец Киркорова.