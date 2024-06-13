Оператор билайн усилит сеть 4G за счет отказа от 3G еще в ряде городов и сел Алтая

Обновление произойдет в нескольких городах и районах Алтайского края

13 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5wgL7mA

Смартфон. Мобильный интернет / Фото: freepik

Во второй половине июня 2024 года билайн проведет на ряде территорий Алтайского края следующий этап передачи частот из сети 3G в более современный и эффективный 4G. Основная цель – грамотно распорядиться ресурсами и создать максимально производительную сеть 4G в регионе. Это позволит увеличить покрытие связью четвертого поколения и скорости мобильного интернета, а, значит, и комфорт клиентов в процессе пользования услугами.

В зону июньского этапа отказа от 3G в пользу 4G попадут: города Заринск, Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Алейск, а также полностью районы (включая трассы) Калманский, Топчихинский, Алейский, Шипуновский, Поспелихинский, Новочихинский, Первомайский, Косихинский, Тальменский, Троицкий, Смоленский, Советский, Алтайский, Бийский (пока за исключением Бийска), Красногорский, Солтонский, Целинный, Ельцовский, Тогульский, Кытмановский, Заринский (пока за исключением г. Заринска), Залесовский.

Так, билайн завершит перевод частот на всей территории края, останутся только несколько крупнейших городов – Барнаул, Рубцовск, Бийск. Для них уже проводят тщательную подготовку, чтобы процесс перехода остался для клиентов максимально незаметным.

"В новый этап нашей программы перевода частот из 3G в 4G попадают трассы. Трассы – это всегда одновременно важная зона для развития сети, но и очень сложная за счет огромных расстояний и небольшого числа постоянных пользователей. Наше решение позволит заметно нарастить покрытие 4G на трассах, что скажется на комфорте и безопасности путников во время движения. По итогам июньского этапа улучшений частоты будут переведены во всем крае", – комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

Напомним, что билайн планирует в 2024 году полностью завершить перевод частот в Алтайском крае, сделав регион первым на территории Сибири и одним из первых в России, где была полностью успешно реализовано задача.

Голосовая связь останется доступной, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G. Перевод частот в 4G сделает еще более доступными голосовые звонки с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE, читается как "Войс овер ЛТЕ"). Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE), необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года.

Иллюстрация: билайн

Подробнее о переходе в 4G: Попробуйте 4G – Алтайский край (beeline.ru).

ПАО "ВымпелКом". Подробнее об услугах на сайте beeline.ru

Реклама