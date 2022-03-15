«Поле чудес» и «Голос» на Первом канале могут закрыть

Судьба популярных передач «Поле чудес» и «Голос» на Первом канале оказалась под угрозой. Как сообщает Telegram-канал «Изнанка», обе программы издаются по лицензиям западных компаний и из-за санкций в отношении России их могут отозвать или не продлить.

«Поле чудес» — аналог американской телевизионной программы Wheel of Fortune («Колесо фортуны»). Проект «Голос» же является отечественной версией телевизионного конкурса The Voice.

Напомним, в конце прошлого года капитал-шоу «Поле чудес» уже находилось под угрозой «закрытия». Первый канал не стал продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» — телекомпанией «ВИД» — однако позднее руководство канала рассказало, что шоу начнёт выходить под немного другим названием: «Наше поле чудес».