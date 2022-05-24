Сибирским разработчикам выделили 260 млн рублей на игру о смутном времени

Сибирской студии Cyberia Limited, которая располагается в Новосибирске, выделили 260 млн рублей на создание мобильной игры о смутном времени. Об этом сообщает Mash Siberia.

В качестве референсов разработчики использовали серию игр Assasins Creed и «Ведьмака». Проект показали Институту развития интернета, который решил поддержать инициативу и выделить солидную сумму на разработку игры.

Отмечается, что ранее студия, получившая грант, занималась только созданием мобильных игр, но теперь ей предстоит многолетняя работа над RPG-игрой, основанной на событиях из истории России.

Ранее сообщалось, что на развитие кинематографа в России выделят 5,5 млрд рублей.