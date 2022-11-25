СМИ опровергли информацию о возвращении Джонни Деппа к роли капитана Джека Воробья

Британское издание Daily Mail опровергло новость таблоида The Sun о том, что Джонни Депп вернётся к роли капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря».

Газета сообщала, что актёр якобы входит в список тех, кого вызовут на съёмки. Отмечалось, что Депп проведёт пробную съёмку в начале февраля, прежде чем начнётся полномасштабное производство фильма.

Однако, по данным источника Daily Mail, эти сведения являются ложными.

Об этом же New York Post сообщил источник из окружения актёра. По данным инсайдера, артист не будет участвовать в съёмках новой части фильма.

Сам Джонни Депп слухи пока не комментировал. При этом ещё в апреле в рамках судебного разбирательства с Эмбер Хёрд он заявлял, что больше не вернётся во франшизу, даже если Disney предложит ему 300 миллионов долларов.