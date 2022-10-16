Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что советуется с Игорем Акинфеевым перед выпуском песен
По его словам, он каждый раз отправляет новые песни игроку ЦСКА, чтобы узнать, понравится ли она ему
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о том, что на его творчество влияет голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Его слова передаёт пресс-служба «армейского клуба».
По словам Жукова, он знает Акинфеева глубже, чем остальные. Он отметил, что у голкипера есть «чуйка» и каждый раз перед выпуском новой песни он советуется с ним.
«Да, он реально для меня некое мерило того, стоит давать треку свет или нет. При этом он ещё и даёт советы — „предыдущая была лучше, а в этой не хватает вот этого“. У него есть возможность углядеть нечто большее», — сказал Жуков.
Он пояснил, что отправляет Акинфееву треки до их публикации, чтобы услышать его мнение.