Умер автор музыкальной темы к фильмам о Джеймсе Бонде Монти Норман

Британский композитор Монти Норман умер 11 июля после непродолжительной болезни, сообщается на сайте музыканта. Ему было 94 года.

Монти Носерович, впоследствии взявший псевдоним Норман, родился в лондонском Ист-Энде в еврейской семье. Музыкальную карьеру начал в 1950-х. Наиболее известная его работа — музыкальная тема «Доктора Ноу», первого фильма о Джеймсе Бонде, вышедшем в 1962 году.

В дальнейшем композиция использовалась и в других картинах об агенте 007, однако её аранжировкой уже занимался композитор Джон Барри.