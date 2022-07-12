Умер автор музыкальной темы к фильмам о Джеймсе Бонде Монти Норман
Ему было 94 года
12 июля 2022, 09:50
Британский композитор Монти Норман умер 11 июля после непродолжительной болезни, сообщается на сайте музыканта. Ему было 94 года.
Монти Носерович, впоследствии взявший псевдоним Норман, родился в лондонском Ист-Энде в еврейской семье. Музыкальную карьеру начал в 1950-х. Наиболее известная его работа — музыкальная тема «Доктора Ноу», первого фильма о Джеймсе Бонде, вышедшем в 1962 году.
В дальнейшем композиция использовалась и в других картинах об агенте 007, однако её аранжировкой уже занимался композитор Джон Барри.
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