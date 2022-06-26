Умер народный артист РФ Юрий Горобец

Народный артист РФ Юрий Горобец скончался 26 июня в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте театра имени Пушкина.

«С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы — он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем ещё семь — при Борисе Морозове», — рассказала пресс-служба театра.

Горобец родился 15 марта 1932 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ). В детстве переехал с семьей в город Ефремов, затем в Щекино Тульской области. В 1955 году окончил ГИТИС и по распределению отработал три года в театре им. Волкова в Ярославле.

В театре имени Пушкина его последними ролями были: Глуховцев в «Днях нашей жизни», Амилькар в спектакле «Мсье Амилькар платит», Давыдов в «Поднятой целине», Кнуров в «Бесприданнице», Гаврила Пантелеевич в «Женитьбе Белугина».