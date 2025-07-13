Лавров на встрече с Ким Чен Ыном пошутил про вредную привычку

Он отметил, что они оба не бросили курить за год

13 июля 2025, 21:55, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, приветствуя председателя КНДР Ким Чен Ына во время встречи в Вонсане, пошутил о том, что ни один из них так и не бросил курить. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошел год с нaшей последней встрeчи", – отметил Ким Чeн Ын, пожимая руку Лаврову.



"Да. А вы всe еще курите. И я курю", – сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров передал главе КНДР послание от президента России Владимира Путина с надеждой на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время.