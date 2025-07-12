Лавров заявил, что Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте

По словам главы МИД, лидеры регулярно обмениваются посланиями

12 июля 2025, 19:35, ИА Амител

Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Владимир Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями", – цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что то же самое касается и предстоящих контактов: "Они наверняка будут, когда и где – будет согласовано", – добавил Лавров.

Лавров 12 июля приехал в КНДР для второго раунда стратегического диалога и укрепления сотрудничества, включая вопросы безопасности и экономики.

В мае Ким Чен Ын пообещал "с радостью" помочь России в случае нападения.