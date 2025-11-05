Лишенная родительских прав омичка похитила сына из квартиры своей матери
Как сообщили представители СК, женщина забрала ребенка и увезла с собой в неизвестном направлении
05 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
В связи с исчезновением женщины и ребенка в Омске Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Речь идет об исчезновении 32-летней Анастасии Митрофановой и десятилетнего Артема Щербакова, сообщили в региональном СК.
Согласно предварительной информации, полученной следствием, 2 ноября, примерно в 17:00, жительница Омска, лишенная родительских прав, незаконно увезла своего сына из квартиры на улице 70 лет Октября, где ребенок проживал вместе с бабушкой. Местонахождение похищенного мальчика и его матери остается неизвестным.
Обновлено: Следователи сообщили, что мать, похитившая ребенка, задержана. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Ребенка вернули бабушке.
14:59:08 05-11-2025
И что казнить ее -за это да?
15:25:09 05-11-2025
У меня згакомая подкинула сына маме и не навещает по полгода. А тут значит зря лишили, нужен