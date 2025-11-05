Лишенная родительских прав омичка похитила сына из квартиры своей матери

Как сообщили представители СК, женщина забрала ребенка и увезла с собой в неизвестном направлении

05 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В связи с исчезновением женщины и ребенка в Омске Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Речь идет об исчезновении 32-летней Анастасии Митрофановой и десятилетнего Артема Щербакова, сообщили в региональном СК.

Согласно предварительной информации, полученной следствием, 2 ноября, примерно в 17:00, жительница Омска, лишенная родительских прав, незаконно увезла своего сына из квартиры на улице 70 лет Октября, где ребенок проживал вместе с бабушкой. Местонахождение похищенного мальчика и его матери остается неизвестным.

Обновлено: Следователи сообщили, что мать, похитившая ребенка, задержана. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Ребенка вернули бабушке.