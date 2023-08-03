Ливни, град и жара. О погоде в Алтайском крае 3 августа

Воздух прогреется от +29 до +34 градусов

03 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кратковременные дожди и грозы пройдут местами в Алтайском крае. Согласно прогнозу синоптиков, в предгорьях региона при грозах будут выпадать сильные дожди, а местами возможен град.

Температура воздуха – от +29 до +34 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, при грозах местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.