Ливни, град и жара. О погоде в Алтайском крае 3 августа
Воздух прогреется от +29 до +34 градусов
03 августа 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Кратковременные дожди и грозы пройдут местами в Алтайском крае. Согласно прогнозу синоптиков, в предгорьях региона при грозах будут выпадать сильные дожди, а местами возможен град.
Температура воздуха – от +29 до +34 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, при грозах местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле от +28 до +30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
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