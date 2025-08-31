Ливни, грозы и град разбушуются в Алтайском крае 31 августа

Температура воздуха составит +15...+20 градусов

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

31 августа в Алтайском крае ожидаются грозы с сильными ливнями и градом. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В крае похолодает до +15...+20 градусов.

На большей части территорий синоптики прогнозируют продолжительные сильные дожди и ливни, а также грозы и град.

Ветер подует в северном направлении со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы достигнут 17–22 м/с, по западу и югу они усилятся до 25 м/с и более.

Напомним, до 1 сентября в регионе действует штормовое предупреждение.