Ливни и грозы ожидаются в Алтайском крае 3 августа

На смену жаре придет прохлада

03 августа 2025, 06:01, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

Дождливая погода установится в Алтайском крае 3 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +18...+23 градуса. В отдельных районах пройдут дожди, грозы, при грозах местами ливни и град. Ветер подует северный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более.

В Барнауле термометры покажут +18...+20 градусов. В первой половине дня дождь, возможна гроза. Скорость ветра не превысит 12 м/с.