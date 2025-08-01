Вильфанд пообещал резкое похолодание, дожди и грозы жителям Алтая

Непогода ожидается и в других регионах Сибири

01 августа 2025, 08:45, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Сильные дожди с градом, грозой и сильным ветра ожидаются в Западной Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском крае с 1 по 3 августа прогнозируются сильные дожди, грозы и ветер до 21 м/с. В тот же период в Республике Алтай возможны сильные дожди и грозы при порывах ветра 22 м/с», - сказал он.

Кроме того, 3 августа в Сибири прогнозируется резкое похолодание на 5-6 градусов ниже нормы, добавил специалист.

Ранее синоптики Гидрометцентра Алтайского края также рассказали, что август в регионе начнется с дождей и похолодания — температуры будут ниже +20 градусов.