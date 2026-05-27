Ложное заявление о побоях обернулось наказанием для жительницы Алтайского края

После проверки в отношении сельчанки составили административный протокол

27 мая 2026, 10:49, ИА Амител

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительницу Завьяловского района оштрафовали за ложные сообщения в полицию о якобы совершенном избиении. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как установил суд, женщина вместе со знакомым распивала спиртное. Во время застолья она вспомнила старые обиды и из-за неприязни решила сообщить правоохранителям, что мужчина избил ее.

Однако сотрудники полиции выяснили, что информация не соответствовала действительности. После проверки в отношении сельчанки составили административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ — заведомо ложный вызов специализированных служб.

Спустя три дня женщина вновь повторила аналогичный ложный вызов, после чего в отношении нее оформили второй протокол.

В итоге суд признал жительницу Завьяловского района виновной и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.