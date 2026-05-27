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Ложное заявление о побоях обернулось наказанием для жительницы Алтайского края

После проверки в отношении сельчанки составили административный протокол

27 мая 2026, 10:49, ИА Амител

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительницу Завьяловского района оштрафовали за ложные сообщения в полицию о якобы совершенном избиении. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как установил суд, женщина вместе со знакомым распивала спиртное. Во время застолья она вспомнила старые обиды и из-за неприязни решила сообщить правоохранителям, что мужчина избил ее.

Однако сотрудники полиции выяснили, что информация не соответствовала действительности. После проверки в отношении сельчанки составили административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ — заведомо ложный вызов специализированных служб.

Спустя три дня женщина вновь повторила аналогичный ложный вызов, после чего в отношении нее оформили второй протокол.

В итоге суд признал жительницу Завьяловского района виновной и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.

Алтайский край суд мужчины и женщины
       

Комментарии 5

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Гость

10:52:27 27-05-2026

Вот так у нас женщины защищены от насилия, убьют приходите.

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Гость

11:00:24 27-05-2026

Гость (10:52:27 27-05-2026) Вот так у нас женщины защищены от насилия, убьют приходите.... Бедные женщины))) тяжела их жизнь)))

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Гость

11:13:17 27-05-2026

ложное заявление о побоях ---- ну хоть не об изнасиловании

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Гость

11:55:54 27-05-2026

Гость (11:13:17 27-05-2026) ложное заявление о побоях ---- ну хоть не об изнасиловании... За ложное об изнасиловании ей бы не удалось так легко отделаться

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Гость

14:00:20 27-05-2026

Гость (11:55:54 27-05-2026) За ложное об изнасиловании ей бы не удалось так легко отдела... Это в случае если вы хорошо обеспеченный гражданин. У мужчин нет прав.

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