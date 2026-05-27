Ложное заявление о побоях обернулось наказанием для жительницы Алтайского края
После проверки в отношении сельчанки составили административный протокол
27 мая 2026, 10:49, ИА Амител
Жительницу Завьяловского района оштрафовали за ложные сообщения в полицию о якобы совершенном избиении. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как установил суд, женщина вместе со знакомым распивала спиртное. Во время застолья она вспомнила старые обиды и из-за неприязни решила сообщить правоохранителям, что мужчина избил ее.
Однако сотрудники полиции выяснили, что информация не соответствовала действительности. После проверки в отношении сельчанки составили административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ — заведомо ложный вызов специализированных служб.
Спустя три дня женщина вновь повторила аналогичный ложный вызов, после чего в отношении нее оформили второй протокол.
В итоге суд признал жительницу Завьяловского района виновной и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.
10:52:27 27-05-2026
Вот так у нас женщины защищены от насилия, убьют приходите.
11:00:24 27-05-2026
Гость (10:52:27 27-05-2026) Вот так у нас женщины защищены от насилия, убьют приходите.... Бедные женщины))) тяжела их жизнь)))
11:13:17 27-05-2026
ложное заявление о побоях ---- ну хоть не об изнасиловании
11:55:54 27-05-2026
Гость (11:13:17 27-05-2026) ложное заявление о побоях ---- ну хоть не об изнасиловании... За ложное об изнасиловании ей бы не удалось так легко отделаться
14:00:20 27-05-2026
Гость (11:55:54 27-05-2026) За ложное об изнасиловании ей бы не удалось так легко отдела... Это в случае если вы хорошо обеспеченный гражданин. У мужчин нет прав.