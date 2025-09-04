Длиться это красивое явление будет более четырех часов

04 сентября 2025, 15:44, ИА Амител

Луна ночью в небе / Фото: amic.ru

В понедельник ночью, 8 сентября, будет лунное затмение. О том, как происходит это событие и где его удобнее посмотреть, рассказал Om1.ru руководитель Омского планетария Владимир Крупко.

Во время лунного затмения Солнце, Земля и Луна становятся на одну линию, и тогда тень от Земли падает в космическое пространство, а Луна в него заходит.Как отметил Крупко, затмение будет видно в любом месте, но лучше выехать за город, если есть желание рассмотреть явление в деталях.

Если в этот момент будут облака, то уже ничего не поделать. Поэтому необходимо посмотреть прогноз погоды на разных сайтах.

«Мы находимся почти в идеальном месте для наблюдения лунного затмения и увидим все фазы. В отличие, например, от жителей Москвы, которые не увидят начало. Где-то в 22:26 по омскому времени Луна начнет закрываться с западной стороны», – подчеркнул Крупко, говоря об Омской области.

Длиться лунное затмение будет более четырех часов.