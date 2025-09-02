Астрологи считают, что период между двумя затмениями обладает мистической силой

Уже в сентябре нас ждет очередной коридор затмений. Этот период начнется "кровавым" полным лунным затмением, а закончится частичным лунным затмением. Астрономы не видят ничего удивительного в том, что затмения происходят одно за другим. А вот астрологи убеждены, что период между двумя затмениями обладает особенной энергетикой и сильно влияет на каждого.

1 Что такое коридор затмений? Коридором затмений называется стечение обстоятельств, при котором два затмения – лунное и солнечное – происходят с небольшим промежутком времени друг от друга. Как правило, между ними проходит порядка двух недель. Так что можно сказать, что в масштабах года затмения следуют одно за другим. Первое открывает коридор затмений, а второе – закрывает.

2 Когда начнется коридор затмений в сентябре 2025 года? Ближайший коридор затмений будет с 7 по 21 сентября. 7 сентября ожидается полное затмение Луны. Это явление, которое называют также кровавой луной, будет доступно для наблюдения и с территории России. О том, во сколько оно начнется и как его увидеть, читайте в нашем материале.

А 21 сентября случится солнечное затмение – хоть и частное, а не полное. Период между этими явлениями астрологи и называют коридором затмений. Впрочем, некоторые убеждены, что коридор затмений начинает влиять на нашу жизнь за неделю до своего начала и продолжает быть активным еще неделю после закрытия. Если верить сторонникам этой теории, то коридор затмений уже начался.

3 Правда ли, что коридор затмений сильно влияет на жизнь и поведение людей? Верить в это или не верить, каждый решает сам. Подчеркнем, что астрономы не видят ничего особенного в том, что лунное и солнечное затмения часто следуют друг за другом. Так уж устроена солнечная система, что космические тела двигаются по одним и тем же заданным траекториям. А вот астрологи называют коридоры затмений "кармическими" периодами, когда происходят важные перемены и переломы. Причем происходящие события, если верить эзотерикам, часто являются следствием того, как человек жил до коридора затмений. Считается, что в это время Вселенная сама наводит порядок в ваших делах и мыслях. То, с чем вы не смогли справиться, будет решаться само собой – зачастую болезненно. В общем, это время глобального обновления, когда старое отбрасывается, освобождая место для чего-то нового.

4 Что особенного будет в коридоре затмений в сентябре 2025 года? Астрологии убеждены, что грядущий коридор затмений станет своеобразной "проверкой на прочность". Людям важно будет принимать решения, опираясь не только на багаж накопленных знаний, но и на интуицию. Например, все факторы будут подсказывать, что какую-то сторону своей жизни следует обязательно сохранить, но интуиция кричит: пора от нее избавляться. В этом случае, считают эзотерики, нужно обязательно слушать свой внутренний голос. Они подчеркивают, коридор затмений – это вовсе не кризис и не "время мучений". Это лишь период, когда вы должны во всем вокруг видеть знаки и анализировать свою жизнь глубже.

5 Каким знакам зодиака стоит опасаться коридора затмений в 2025 году? Считается, что грядущий коридор затмений станет серьезным испытанием для Овнов, Дев, Раков, Рыб, Весов, Стрельцов, Козерогов и Близнецов.

6 Что нельзя делать во время коридора затмений? Самое главное – нельзя начинать никаких новых дел и больших проектов. По крайней мере, астрологи убеждены, что такие начинания в это время не обернутся ничем хорошим. Все важные решения тоже следует отложить на поздний срок.