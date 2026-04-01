Лужасы нашего городка! Как Барнаул "поплыл" с приходом тепла

Весна вовсю хозяйничает в столице края

01 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Весна 2026 в Барнауле / Фото: amic.ru

Снег, который Барнаул копил всю зиму, теперь возвращается городу большими лужами. В декабре снега было выше нормы, март тоже добавил осадков сверх обычного, и с приходом устойчивого тепла все это стало стремительно таять. В результате многие тротуары превратились в мокрые ловушки для пешеходов, а во дворах местами образовались настоящие озера.

По прогнозам синоптиков, к концу недели воздух в городе прогреется до +17 градусов, и даже ночью будут плюсовые температуры.

Показываем, как сегодня выглядит весенний Барнаул.