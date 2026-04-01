Лужасы нашего городка! Как Барнаул "поплыл" с приходом тепла
Весна вовсю хозяйничает в столице края
01 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
Весна 2026 в Барнауле / Фото: amic.ru
Снег, который Барнаул копил всю зиму, теперь возвращается городу большими лужами. В декабре снега было выше нормы, март тоже добавил осадков сверх обычного, и с приходом устойчивого тепла все это стало стремительно таять. В результате многие тротуары превратились в мокрые ловушки для пешеходов, а во дворах местами образовались настоящие озера.
По прогнозам синоптиков, к концу недели воздух в городе прогреется до +17 градусов, и даже ночью будут плюсовые температуры.
Показываем, как сегодня выглядит весенний Барнаул.
07:18:48 01-04-2026
Алтайская Венеция .
07:41:11 01-04-2026
Гость (07:18:48 01-04-2026) Алтайская Венеция .... хренеция.
зато, как зимой кричали..
мы вывезли 100 мильонов тонн снега..
на улицах краевой столицы с утра работало
1 снегоуборочных машин, и 5000 дворников.
12:15:04 01-04-2026
вокруг света, как вокруг смеха (07:41:11 01-04-2026) хренеция.зато, как зимой кричали..мы вывезли 100 мил... "Вывезли" в их понимании это скинули на газоны шнекоротором снежную кашу вперемешку с песком и технической солью. Такое туда кидать вообще нельзя,но кого это волнует
12:25:27 01-04-2026
Гость (12:15:04 01-04-2026) "Вывезли" в их понимании это скинули на газоны шнекоротором ... Петр Васильевич Воронков не заморачивается о таких вещах)
07:50:42 01-04-2026
Гадюкино смывает! )))
08:09:38 01-04-2026
Комитет по благоустройству под руководством Петра Васильевича всю зиму вывозил снег но так и не вывез
08:14:05 01-04-2026
Зато песка столько насыпали что теперь грязь не пролазная даже на асфальте
12:16:07 01-04-2026
Гость (08:14:05 01-04-2026) Зато песка столько насыпали что теперь грязь не пролазная да... Горожане сами орали чтобы посыпали тротуары. Ну вот и посыпали. Вместо белой и чистой зимы полгода грязь топтали
12:23:29 01-04-2026
Гость (12:16:07 01-04-2026) Горожане сами орали чтобы посыпали тротуары. Ну вот и посыпа... Сейчас до середины мая будем песчаные бури ловить и выковыривать песок отовсюду
12:38:19 01-04-2026
Гость (12:16:07 01-04-2026) Горожане сами орали чтобы посыпали тротуары. Ну вот и посыпа... Можно посыпать не только грязью, есть еще соль,а она - белая
18:00:49 01-04-2026
Гость (12:38:19 01-04-2026) Можно посыпать не только грязью, есть еще соль,а она - белая... С солью есть вариант съеденных машин,металлических поверхностей,засоления почвы и даже разрушения бетона. Умные головы солят крылечки потом удивляются почему ступеньки разъело
12:18:51 01-04-2026
Гость (08:14:05 01-04-2026) Зато песка столько насыпали что теперь грязь не пролазная да... Вариант чтобы они его убрали - писать им в сообщество ВК ( комитет по озеленению и благоустройству)
Мб тогда Петр Васильевич сообразит что пора город чистить
08:50:24 01-04-2026
Здравствуй многомиллионный Утонул !
09:17:12 01-04-2026
А где же фото вами так любимого "мэра", Амик? Особенно на фоне ям! Проехал по городу ехать прямо невозможно одни ямы, асфальта нет. За такой ужас посадки должны быть! Каждый год бюджетные деньги на ветер. Зато Столица Мира, Сахаров Парк, че там еще, где можно руки погреть и поживиться, ах да землю продать в период спада строительного у аэропорта. Там в администрации города хоть один порядочный человек остался?
09:45:40 01-04-2026
потому что снег никто не вывозил. его вместе с грязью, высыпанной ранее на дороги, просто переместили на парковки, тротуары, газоны, где он теперь лежит и тает под солнышком. вода то уйдет, а песчано-грязийная смесь останется в городе и в ливневках
10:16:35 01-04-2026
да плевать на лужи, асфальт куда делся и почему ямы не латают? и с каждым днём их становится всё больше. объезжаешь одну - колесом попадаешь в другую. и я не говорю про маленькие улочки, основные пути - как после бомбёжки - Строителей, Ядринцева, Челюскинцев, Калинина, Ленинский местами - невозможно ездить
12:22:16 01-04-2026
гостья (10:16:35 01-04-2026) да плевать на лужи, асфальт куда делся и почему ямы не латаю... На многих улицах ремонт делают таким асфальтом плохим что он и пяти лет не лежит. Притом что улицы с ливневками,вода на проезжей части подолгу не стоит. Где разбор полетов,посадки,отставки и выводы? Их не будет. поскольку распил и освоение это наше естественное состояние негласно одобряемое ТАМ
10:27:17 01-04-2026
А разве коммунальные и дорожные службы не обязаны откачивать все лужи в городе? Почему городские власти бездействуют? Или опять весна застала врасплох?
10:48:14 01-04-2026
Само растает (снег), само высохнет (лужи), само ветерком сдуется (песок).
10:54:29 01-04-2026
в этом городе порядок наведут только дождь и ветер
11:27:51 01-04-2026
В этом году особенное безобразие: снег не вывозили, тротуары не чищены, остановки в рабочих кварталах не чищены. Магазины чистят только своё крыльцо, до которого надо ещё умудриться добраться! Даже у драмтеатра зимой перед крыльцом лёд, а потом огромная лужа! Кто виноват и что делать?
12:17:48 01-04-2026
Гость (11:27:51 01-04-2026) В этом году особенное безобразие: снег не вывозили, тротуары... Магазинам нынче проще заплатить штраф чем за сотню тысяч вывозить снег. В итоге почти весь город не чистится совсем
19:22:40 01-04-2026
Гость (11:27:51 01-04-2026) В этом году особенное безобразие: снег не вывозили, тротуары... Виноват петр Васильевич Воронков
Председатель комитета по озеленению и благоустройству
Что делать? Писать им - с вопросом когда город будет очищен
11:30:46 01-04-2026
Прошлась недавно по тротуару от России до пл. Советов. Оказывается, тротуары даже на Ленинском не очищены, а я думала, что только у нас на ул. Юрина такое безобразие.
12:37:21 01-04-2026
Гость (11:30:46 01-04-2026) Прошлась недавно по тротуару от России до пл. Советов. Оказы... И сегодня в грязи тротуар на Ленина : от пл.Октября до России (нечетная сторона). Даже простейший "Беларусь" со щеткой в дефиците, как и совесть чиновника
12:21:54 01-04-2026
По вопросу очистки города от песка в данном случае уже - Воронков Петр Васильевич
Председатель комитета по озеленению и благоустройству
Это благодаря ему весь этот ужас с грязью, плохой уборкой и пылью
18:04:50 01-04-2026
Wert (12:21:54 01-04-2026) По вопросу очистки города от песка в данном случае уже - Вор... Он там несмываемый как песок? Десятки лет уже сидит
15:03:05 01-04-2026
Барнаул всегда встречает ветром с песком в лицо. Причем в других городах у меня даже пылью обувь не покрывается. Снег не вывозится никогда, лед грязью засыпают, а не реагентами.
17:57:48 01-04-2026
Гость (15:03:05 01-04-2026) Барнаул всегда встречает ветром с песком в лицо. Причем в др... Да ладно тебе. В других городах это в каких? В Новосибирске который негласно называют "Пылесибирском"? Или в Сочи в которых зимы и нет такой? Под твоё описание разве что Москва подходит,может Питер с натяжкой
05:58:37 02-04-2026
Не посыпают - плохо. Посыпают реагентами - плохо. Посыпают песком - плохо. Вывозят снег - плохо, не вывозят снег - плохо. Болото в своем репертуаре. У города столько денег нет, сколько у вас хотелок. Ямы подлатают, как подсохнет - не в лужи же кидать. Не Казань.
08:14:18 02-04-2026
Гость (05:58:37 02-04-2026) Не посыпают - плохо. Посыпают реагентами - плохо. Посыпают п... Никто не говорит что посыпать плохо. Плохо когда так густо и в несколько слоев все усыпано.
Ну объективно этой зимой настолько много песка было, буквально на моих глазах его сыпали на ту же аллею Ленинского проспекта где и льда то не было к этому времени.
Результат- город жутко грязный. Причина грязи - песок.
Вам терпимо - терпите . Только других пожалуйста не учите быть терпилами
10:06:27 02-04-2026
Гость (05:58:37 02-04-2026) Не посыпают - плохо. Посыпают реагентами - плохо. Посыпают п... В смысле хотелки?)) ездить по нормальным дорогам и ходить по чистому городу это хотелки ?))