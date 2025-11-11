Магический сеанс и спектакль-комедия. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней

11 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Не знаешь чем заняться в Барнауле? Подборка самых ярких событий на эту неделю от amic.ru.

11 ноября

Спектакль-комедия "Достоевский и женщины", 16+

Спектакль "Достоевский и женщины" – это сатира на современный уклад жизни. Это историческая фантасмагория с параллелями самого первого приезда сюда Федора Михайловича летом 1856 года.

Время: 19:00

Адрес: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

Цена: 700 рублей

14 ноября

Концерт-кинопоказ "Гарри Поттер и философский камень" в сопровождении симфонического оркестра, 12+

Посетителей мероприятия ожидает два с половиной часа живой музыки в исполнении симфонического оркестра из 28 инструментов и два с половиной часа культового фильма на огромном экране в 2К.

Время: 19:00

Адрес: ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а

Цена: 1300–4000 рублей

Театральная гостиная в "Горной Аптеке"

Моноспектакль "Про Федота-стрельца" под авторскую живую музыку в исполнении театрального актера Семена Сковородина.

Время: 19:00

Адрес: ресторан "Горная Аптека", ул. Ползунова, 42

Цена: бесплатный вход для гостей ресторации

15 ноября

Спектакль-комедия "Квадратура круга", 16+

Два закадычных друга, живущих в одной комнате московского "муниципализированного дома", не поставив друг друга в известность, женятся. Оказавшись в одном пространстве, разделенном лишь занавеской, две пары молодоженов отчаянно пытаются строить свою отдельную семейную жизнь. Их отношения проверяются не только бытом, но и внезапно нахлынувшим чувством, которое не поддается никаким формулам и расчетам.

Время: 17:30

Адрес: театр драмы, ул. Молодежная, 15

Цена: 250–900 рублей

Магический сеанс в "Горной Аптеке"

Интерактивное представление: вас ждут танцы, фокусы, эксперименты и волшебство.

Время: 16:00 и 18:00

Адрес: ресторан "Горная Аптека", ул. Ползунова, 42

Цена: 500 рублей

16 ноября

Юмористический концерт "Просто "Как дети", 16+

Зрителей ждут лучшие миниатюры из классической программы КВН "Дети лейтенанта Шмидта" и свежие номера новой программы.

Время:18:00

Адрес: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

Цена: 1200 рублей

Спектакль-комедия "Зойкина квартира", 18+

Тридцатипятилетняя Зоя Денисовна Пельц мечтает во что бы то ни стало уехать из России. Нужны деньги на переезд, и она решает заняться рискованным бизнесом: открывает в своей квартире "показательную пошивочную мастерскую и школу для шитья прозодежды для жен рабочих и служащих". Но это днем!

Время:17:30

Адрес: театр драмы, ул. Молодежная, 15

Цена: 250–900 рублей

Оперетта "Веселая вдова", 12+

Париж. Посольство маленькой европейской страны. Привычный ход посольской жизни прерывает визит Ганны Главари, вдовы, в руках которой оказался весь государственный бюджет. Она молода и желает вновь связать себя узами брака. Ее свадьба с иностранцем равносильна государственному дефолту. Молодые парижане устраивают настоящую охоту на богатую наследницу, и дело чести соотечественников ответить тем же, но, к сожалению, почти все они уже женаты.

Время:17:00

Адрес: Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

Цена: 600–1300 рублей

Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.