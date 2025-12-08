Магнитные бури уровня G3 ударят по Земле 9 и 10 декабря

Удар по планете будет почти фронтальным, и нет факторов, которые могли бы понизить его воздействие

08 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, на Землю будут воздействовать магнитные бури уровня G2–G3 – от средних до сильных, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

«Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце – Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить воздействие, в данном случае попросту отсутствуют», – говорится в сообщении.

Геомагнитные волнения станут результатом прихода к планете выброса плазмы после вспышки, произошедшей в ночь на 7 декабря. Судя по графику, буря уровня G1 уже произошла после 6 утра 8 декабря, после чего магнитосфера "успокоилась". По расчетам ученых, пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря. Предполагается, что возмущения продлятся до четверга. Условия также будут благоприятными для полярных сияний.

На прошлой неделе на Солнце зарегистрировали вспышку класса М – предпоследнего по мощности. А магнитные бури в те дни достигали уровня G3, который считается сильным.

В четверг, 4 декабря, метеозависимые жители Сибири могли ощутить результат солнечной активности, в какой-то момент достигший 7 баллов.