Маршрут Золотого кольца России увеличат на 49 пунктов

В него войдут города Тверской и Нижегородской областей

11 января 2026, 17:35, ИА Амител

Деревня, сельский туризм / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Знаменитый туристический маршрут "Золотое кольцо" пополнится 49 новыми городами, включая населенные пункты Нижегородской и Тверской областей, которые впервые будут включены в его состав. Об этом проинформировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

Данное расширение призвано усилить привлекательность областей для путешественников и станет одним из этапов подготовки к празднованию 60-летнего юбилея маршрута в 2027 году.

Чернышенко также отметил, что регионы, входящие в Золотое кольцо, активно используют государственную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Добавление новых пунктов назначения позволит туристам открыть для себя больше интересных мест и углубиться в культуру различных регионов России.