Mash: российская актриса Анна Уколова упала и рассекла руку в Шереметьево
Со слов очевидцев, артистка была пьяна
26 октября 2025, 19:20, ИА Амител
Российская актриса Анна Уколова неудачно упала в московском аэропорту Шереметьево. Со слов очевидцев, артистка была в нетрезвом виде и еле стояла на ногах. Сойдя с рейса, она рассекла руку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, 47-летняя звезда российского кино прилетела из Калининграда и попыталась дойти до такси. При этом она постоянно падала, и в конце концов приземлилась на руку. Две девушки, летевшие в том же самолете, подняли ее и отправили к медикам.
Как уточняют свидетели произошедшего, актриса якобы вела себя неадекватно – конфликтовала и ругалась матом на весь терминал. Также, со слов других пассажиров, от нее пахло алкоголем.
Информацию, распространяемую СМИ, пока не подтвердила ни сама Уколова, ни ее агент.
«На наши звонки Уколова и ее агент оперативно не ответили», – пишет Mash.
19:46:42 26-10-2025
Хулиганка
21:52:00 26-10-2025
Нина (19:46:42 26-10-2025) я хз какая она ,как актриса, но, тётка интересная...
06:18:35 27-10-2025
Шинник (21:52:00 26-10-2025) я хз какая она ,как актриса, но, тётка интересная...... неплохая актриса, кстати. в "Домашнем аресте" играла
20:41:17 26-10-2025
Вот это событие!!!!! Об этом должна говорить вся прогрессивная общественность! А аэропорт-закрыть!
22:04:24 26-10-2025
Иришка-любовь Бородача
22:36:37 26-10-2025
Костя (22:04:24 26-10-2025) Иришка-любовь Бородача... В отличие от любой Лены у Иры есть перспектива