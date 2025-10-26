Mash: российская актриса Анна Уколова упала и рассекла руку в Шереметьево

Со слов очевидцев, артистка была пьяна

26 октября 2025, 19:20, ИА Амител

Анна Уколова / Фото: кадр из программы "Эмпатия Манучи"

Российская актриса Анна Уколова неудачно упала в московском аэропорту Шереметьево. Со слов очевидцев, артистка была в нетрезвом виде и еле стояла на ногах. Сойдя с рейса, она рассекла руку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 47-летняя звезда российского кино прилетела из Калининграда и попыталась дойти до такси. При этом она постоянно падала, и в конце концов приземлилась на руку. Две девушки, летевшие в том же самолете, подняли ее и отправили к медикам.

Как уточняют свидетели произошедшего, актриса якобы вела себя неадекватно – конфликтовала и ругалась матом на весь терминал. Также, со слов других пассажиров, от нее пахло алкоголем.

Информацию, распространяемую СМИ, пока не подтвердила ни сама Уколова, ни ее агент.