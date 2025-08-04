Масштабная конференция по цифровизации здравоохранения пройдет на Алтае в августе

Интерес к профессиональной отраслевой конференции, которая состоится 21 августа, уже вышел за пределы региона

04 августа 2025

Цифровизация здравоохранения. Врач и роботы / Фото: cгенерировано при помощи нейросети "Алиса" на базе YandexGPT 5 Pro ("Яндекс ДжиПиТи 5 Про")

Цифровая революция в медицине набирает обороты. Уже скоро алтайские специалисты смогут лично познакомиться с новейшими технологиями и трендами в сфере здравоохранения на специализированной конференции "Цифровизация здравоохранения", которая пройдет 21 августа 2025 года в Барнауле. До закрытия регистрации осталась всего одна неделя, успевайте принять участие в профессиональном событии.

Почему в регионе проводят такое мероприятие?

Проведение конференции по цифровизации здравоохранения очень важно для Алтайского края. Статистика говорит сама за себя – более 70% медучреждений уже внедряют цифровые технологии, а 85% пациентов готовы использовать телемедицинские сервисы. Кроме того, спрос на IT-специалистов в медицине вырос на 60% за последний год.

Кто выступит на конференции и что в программе?

В настоящий момент программа находится на завершающей стадии формирования. В числе спикеров:

специальный гость из Федеральной служба безопасности Российской Федерации;

эксперт отдела развития разработчика ИИ-сервисов для здравоохранения "Третье мнение" (г. Москва);

руководитель департамента по работе с дистрибьюторами и региональными партнерами "Группы Астра" в макрорегионе Сибирь (г. Новосибирск).

Ознакомиться с полной программой можно по ссылке.

Участие таких организаций значительно повышает статус конференции и дает участникам уникальную возможность:

получить экспертное мнение от лидеров отрасли;

узнать о последних разработках в сфере медицинского ИИ;

изучить передовые практики телемедицины;

ознакомиться с государственными стандартами цифровизации;

понять тенденции развития отрасли информационной безопасности в медицине.

Помимо интересной программы, участников ждут:

пленарные заседания с ведущими экспертами и представителями профильных министерств;

подведение итогов конкурса "Лучшие ИТ-проекты в организациях здравоохранения";

возможность задать вопросы профессионалам.

Конференцию проводят Алтайская торгово-промышленная палата и Алтайский государственный медицинский университет при поддержке регионального Министерства цифрового развития и связи. Генеральный спонсор – группа компаний "Астра", спонсор – разработчик ИИ-сервисов для сферы здравоохранения "Третье Мнение".

Конференция станет площадкой для обмена опытом между врачами, IT-специалистами и представителями власти. Участники получат уникальную возможность узнать о последних тенденциях цифровизации здравоохранения и применить эти знания в своей практике.

Регистрация по ссылке продлится до 11 августа 2025 года. Все подробности в группе конференции в телеграм-канале и на сайте конференции.

