Масштабная конференция по цифровизации здравоохранения пройдет на Алтае в августе
Интерес к профессиональной отраслевой конференции, которая состоится 21 августа, уже вышел за пределы региона
Цифровая революция в медицине набирает обороты. Уже скоро алтайские специалисты смогут лично познакомиться с новейшими технологиями и трендами в сфере здравоохранения на специализированной конференции "Цифровизация здравоохранения", которая пройдет 21 августа 2025 года в Барнауле. До закрытия регистрации осталась всего одна неделя, успевайте принять участие в профессиональном событии.
Почему в регионе проводят такое мероприятие?
Проведение конференции по цифровизации здравоохранения очень важно для Алтайского края. Статистика говорит сама за себя – более 70% медучреждений уже внедряют цифровые технологии, а 85% пациентов готовы использовать телемедицинские сервисы. Кроме того, спрос на IT-специалистов в медицине вырос на 60% за последний год.
Кто выступит на конференции и что в программе?
В настоящий момент программа находится на завершающей стадии формирования. В числе спикеров:
- специальный гость из Федеральной служба безопасности Российской Федерации;
- эксперт отдела развития разработчика ИИ-сервисов для здравоохранения "Третье мнение" (г. Москва);
- руководитель департамента по работе с дистрибьюторами и региональными партнерами "Группы Астра" в макрорегионе Сибирь (г. Новосибирск).
Ознакомиться с полной программой можно по ссылке.
Участие таких организаций значительно повышает статус конференции и дает участникам уникальную возможность:
- получить экспертное мнение от лидеров отрасли;
- узнать о последних разработках в сфере медицинского ИИ;
- изучить передовые практики телемедицины;
- ознакомиться с государственными стандартами цифровизации;
- понять тенденции развития отрасли информационной безопасности в медицине.
Помимо интересной программы, участников ждут:
- пленарные заседания с ведущими экспертами и представителями профильных министерств;
- подведение итогов конкурса "Лучшие ИТ-проекты в организациях здравоохранения";
- возможность задать вопросы профессионалам.
Конференцию проводят Алтайская торгово-промышленная палата и Алтайский государственный медицинский университет при поддержке регионального Министерства цифрового развития и связи. Генеральный спонсор – группа компаний "Астра", спонсор – разработчик ИИ-сервисов для сферы здравоохранения "Третье Мнение".
Конференция станет площадкой для обмена опытом между врачами, IT-специалистами и представителями власти. Участники получат уникальную возможность узнать о последних тенденциях цифровизации здравоохранения и применить эти знания в своей практике.
Регистрация по ссылке продлится до 11 августа 2025 года. Все подробности в группе конференции в телеграм-канале и на сайте конференции.
