Масштабный форум "Мой креатив. Мой бизнес 3.0" пройдет в Барнауле
Мероприятие организует центр "Мой бизнес"
28 июля 2025, 15:40
С 12 по 14 августа 2025 года парк "Изумрудный" вновь станет площадкой для смелых идей и вдохновляющих креативных решений. Центр "Мой бизнес" проведет один из крупнейших форумов креативных индустрий региона – "Мой креатив. Мой бизнес 3.0". Форум этого года объединит всё, что важно для современных предпринимателей в сфере креативных индустрий: живое общение, обмен опытом с лидерами отрасли, новые знакомства и насыщенную практическую программу.
Впервые мероприятие продлится целых три дня и охватит самые актуальные темы, включая:
- Креативный маркетинг: генерация идей, тестирование гипотез, внедрение в бизнес.
- Мета-бизнесы: проекты в метавселенной.
- Работа с креаторами в ВК: форматы и возможности.
- Личный бренд: инструмент продвижения и монетизации.
- Социальные сети: эффективное использование для бизнеса.
- Брендинг и дизайн: влияние на успех бизнеса.
- Имидж: как стиль поддерживает бизнес-процессы.
- Футурология и анализ тенденций: инструменты прогнозирования и создания продуктов.
- "Впечатления" как главная валюта.
Практическая часть обещает быть не менее насыщенной. В программе:
- Мастер-класс "Видео, которое продаёт": секреты контента.
- Актерское мастерство для публичных выступлений.
- Разборы сообществ ВК и Телеграм-каналов локальных бизнесов.
- Сессии-разборы для локальных брендов и предпринимателей в сфере моды.
Форум станет точкой притяжения для известных маркетологов, дизайнеров, режиссёров и блогеров. Участники посетят семинары, получат ценную информацию и смогут расширить деловые связи. В центре внимания – главный вопрос: как построить креативный бизнес, который действительно работает?
Если ты планируешь развивать своё дело, строить личный бренд, расти в доходах и аудитории – тебе сюда. Чтобы присоединиться, оставь заявку на сайте креативный-форум22.рф. Участие бесплатное.
Количество мест ограничено, регистрация проходит заранее. Узнать подробнее можно по номеру 8-800-222-83-22.
Регистрация открыта для индивидуальных предпринимателей, самозанятых, юридических лиц и жителей Алтайского края, которые планируют начать бизнес в сфере креативных индустрий.
Форум проходит в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
