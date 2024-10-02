Массовое ДТП произошло возле здания Алтайского краевого суда

В аварии приняли участие по меньшей мере три авто

02 октября 2024, 23:12, ИА Амител

Авария с участием нескольких автомобилей произошла возле здания Алтайского краевого суда на проспекте Ленина в центре Барнаула.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. О пострадавших также информации нет.

Напомним, что 1 октября ДТП с участием мотоциклиста произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Чкалова. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 51-летний мужчина за рулем Toyota Funcargo при движении по пр. Комсомольскому не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kawasaki Ninga под управлением 34-летнего мужчины.