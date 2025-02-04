Массовые лыжные соревнования пройдут в Барнауле 8 и 9 февраля

Принять участие смогут все желающие

04 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Дети на лыжах / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

8 и 9 февраля в Барнауле состоятся массовые лыжные гонки для всех желающих. Об этом сообщили в мэрии.

Соревнования пройдут на базе отдыха "Славное", по ул. Широкая просека, 15. Чтобы принять участие, нужно явиться к месту проведения и зарегистрироваться. Для участников и гостей будет работать прокат спортивного инвентаря.

8 февраля состоится всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Регистрация участников начнется в 09:00 и продлится до 11:45, после чего состоится церемония открытия. Старт на два километра для мальчиков и девочек 15 лет и младше, семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья и VIP-гонку объявят в 12:00. В 12:30 – старт на пять километров для юношей и девушек 16–18 лет, а в 13:00 – на 10 км для участников от 19 лет.

9 февраля пройдут традиционные лыжные эстафеты на призы газеты "Алтайская правда". Регистрацию команд проведут с 08:00 до 09:30, после чего состоится церемония открытия. В 10:30 стартуют коллективы с первой по четвертую группу (мужчины – эстафеты 4x5 км, женщины – эстафеты 4x3 км) – это спортивные клубы вузов, коллективы предприятий и организаций, профессиональных образовательных учреждений, ветераны спорта 40–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше.

В 14:00 дадут старт коллективам пятой-шестой групп (юноши – эстафеты 4x3 км, девушки – эстафеты 4x2 км). В них примут участие представители общеобразовательных учреждений (15–19 лет), спортивных школ олимпийского резерва и спортивных школ (19 лет и младше), команд общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей от 15 до 20 лет.