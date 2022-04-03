253 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 253 случая заражения коронавирусом, а с начала пандемии в регионе выявлено 262,3 тысячи инфицированных. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Скончались за прошедшие сутки 13 пациентов с COVID-19. Выздоровели — 197 человек.

744 жителя Алтайского края лечатся от коронавируса в госпиталях. Тяжелобольных в регионе 180 человек. 61 пациента подключили к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе развёрнута 1191 койка для заражённых коронавирусной инфекцией. 370 коек находятся в резерве.