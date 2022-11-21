Антибиотики и импортное жаропонижающее для детей исчезли из барнаульских аптек

Дефицит детского жаропонижающего «Нурофен», а также антибиотиков широкого спектра действия, в состав которых входят амоксициллин и клавулановая кислота, фиксируется в аптеках Барнаула. Об этом amic.ru сообщили читатели. Корреспондент портала прошелся по аптекам в центре города и убедился: указанных препаратов не оказалось ни в одной из пяти ближайших к редакции аптек на проспекте Социалистическом.

«Сейчас „Нурофена“ нет. Он периодически появляется, но привозят всего по несколько штук. Когда именно будет поставка, сказать не могу. Есть российский ибупрофен, состав у него абсолютно такой же. А вот амоксиклава, комбинированного препарата, состоящего из амоксициллина и клавулановой кислоты, у нас нет. По идее его можно заменить любым другим с такими же действующими веществами и нужной дозировкой. Но сейчас нет вообще ничего, даже российского „Экоклава“», — сообщили корреспонденту в сети «Другая аптека».

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Не оказалось антибиотиков «первой линии» и в аптеке «Ае-Вит». Как рассказала провизор, у них нет в наличии «Амоксиклава», «Аугментина» и «Флемоклава» и других подобных по составу препаратов. Как пояснила женщина, проблемы с поставками ряда иностранных препаратов возникли ещё в конце лета, а сейчас в период подъёма заболеваемости они одни из самых запрашиваемых от клиентов.

«Есть только наш амоксициллин, но в его состав не входит клавулановая кислота. С ней вообще никаких антибиотиков не осталось. В город их совсем немного привозят, по пять-шесть штучек избранным аптекам по блату раздадут и всё. Медпредставители говорят, что лекарства могут появиться к новому году, но не знаю, насколько это правда. „Нурофена“ в сиропе у нас тоже вы купить не сможете», — рассказала женщина.

Не удалось найти нужные антибиотики, а также детское обезболивающее и жаропонижающее в виде сиропа и в сети аптек «Первая помощь» и «АптекиПлюс». Их поставок здесь не ждут в ближайшее время.

В сети «Губернский лекарь» нужный антибиотик был только в одной аптеке на Красноармейском, 111. Зато детского жаропонижающего сиропа тут пока в достаточном количестве.

Впрочем, даже если «Нурофен» купить не получится, повода для паники нет, отмечает педиатр Игорь Червяков. По его словам, этот препарат действительно можно заменить отечественным ибупрофеном: он и обезболит, и температуру снизит. В достаточном количестве в аптеках имеется и парацетамол - еще один популярный жаропонижающий препарат. Важно только чередовать эти лекарства и соблюдать дозировку, ну и конечно же, применять только по назначению врача, отмечает эксперт.

Не стоит паниковать и из-за отсутствия некоторых антибиотиков, уверяет врач:

«Антибактериальные препараты назначаются при наличии доказанной бактериальной инфекции. Что касается „Амоксиклава“, он относится к антибактериальным препаратам широкого спектра действия. Его использует при бактериальной инфекции верхних дыхательных путей, мочевыводящих путей, пиелонефрите, при лечении кожных и лор-заболеваний. Но врач всегда может заменить его антибиотиками других групп: макролиды, цефалоспорины, фторхинолоны, тетрациклины. Поэтому никакой трагедии в дефиците нет», — говорит Червяков.

Врач особо подчеркнул, что любые лекарственные препараты, в том числе антибиотики, нужно принимать только по назначению врача. Доктор отметил, что в нашей стране прослеживается тенденция к необоснованному назначению антибиотиков, их назначают больше чем где-либо в мире.