Главный врач Троицкой ЦРБ рассказал, что сейчас происходит в больнице и как уладили спорный вопрос

Евгений Королёв, хирург Троицкой центральной районной больницы, из-за которого жители села подняли скандал и обращались к депутатам, передумал увольняться и остаётся работать в ЦРБ. Об этом amic.ru сообщил главный врач ЦРБ Константин Фадин.

«По факту на сегодняшний день Королёв Евгений Викторович, заведующий хирургическим отделением, продолжит трудовую деятельность, он отозвал своё заявление, а его супруга — начмед — всё-таки увольняется в связи с выходом на пенсию. По крайней мере так значится в заявлении», — сообщил Фадин.

Таким образом, этот острый вопрос в настоящий момент решён.

По словам Фадина, Евгений Королёв «не единственный на весь район хирург», как утверждают жители. Есть ещё один хирург, который оказывает медицинскую помощь жителям, но с 1 марта работает по другим трудовым отношениям.

«Он оказывает неотложную хирургическую помощь в нерабочее время. Мы должны обеспечить для пациента хирургическую помощь круглосуточно и круглогодично. И вот он изменил характер трудовых отношений, став хирургом по оказанию помощи в нерабочее время и дежурит по больнице», — объяснил Фадин.

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О причинах желания Королёва уволиться врач говорить не стал. Но сообщил, что с самого начала в больнице надеялись, что он останется.

Напомним, в середине мая стало известно, что хирург ЦРБ вместе с супругой подали заявление об увольнении. Жители Троицкого испугались, что больница останется без хирурга, и обратились к депутату АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду» Евгении Боровиковой с жалобой на главного врача. По их мнению, именно он является причиной тяжёлой кадровой ситуации в ЦРБ.

Фото: zdravalt.ru

Дефицит есть, но не критичный

Константин Фадин категорически не согласен с подобными обвинениями. Проблемы с кадрами, конечно, есть. Но по сравнению с другими районами они не такие критичные, отмечает главврач. По его словам, ЦРБ делает всё возможное, чтобы сохранить кадры. И это доказывает то, что сейчас больница укомплектована специалистами на 81%.

«Из докторов нам требуются: два анестезиолога, требуется врач-оториноларинголог, терапевты, остальные узкие специалисты в принципе есть», — говорит Фадин.

Он также сообщил, что уже осенью в ЦРБ приедут два молодых доктора. Один из них — невролог. Он сейчас оканчивает ординатуру, обучение в которой ему оплатила ЦРБ. Также в больнице ждут приезда молодого хирурга, который заканчивает ординатуру по целевому договору.

Помимо этого, в АГМУ на «целевом» обучаются ещё 13 студентов, которых ждут в ближайшие годы в ЦРБ. А с Бийским медицинским колледжем заключены четыре целевых договора на обучение студентов по специальности «Лечебное дело».

Только за 2020-2021 годы штат больницы пополнили врач КДЛ, рентгенолог, психиатр, врач ультразвуковой диагностики, инфекционист.

По словам Фадина, молодые врачи, отучившиеся по целевому договору или которым оплатили обучение в вузе, должны отработать три года в ЦРБ. А если они стали участниками краевой программы «Земский доктор», в рамках которой им выделили финансовые средства, то их контракт составляет пять лет. После этого многие уезжают в «поисках лучшей жизни».

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В районе поддерживают кадры и помогают им с жильём. Несколько лет назад аренда жилья для молодых специалистов была за счёт ЦРБ, сейчас же в Алтайском крае действует региональная программа, в рамках которой из средств краевого бюджета для медработников арендуется жилое помещение. Программа распространяется и на докторов, и на средних медицинских работников. Возмещение арендной платы для докторов составляет семь тысяч рублей в месяц. «Для села вполне хорошая сумма, позволяющая снять приличное жильё», — отмечает Фадин.

Сейчас в штате центральной районной больницы Троицка 380 работников. Всего же в районе проживает 23 тысячи человек.

Почему разразился скандал?

Депутаты говорят, что люди боятся остаться без медицинской помощи, Фадин разводит руками. Источники amic.ru высказывают предположение, что вся история — попытка «заработать очки» в гонке за кресло главы Троицкого района. Напомним, прежний глава Троицкого района Игорь Краснов умер 21 марта 2022 года. Ему было 52 года. На должность главы был избран решением Троицкого районного Совета депутатов от 30 апреля 2021 года. Сейчас это место вакантно. Источник отмечает, что для некоторых фигур оно достаточно заманчиво.

Как в крае борются с дефицитом кадров

В марте 2022 года министр здравоохранения Дмитрий Попов на заседании правительства Алтайского края отметил, что дефицит кадров характерен для всех регионов России. В Сибирском федеральном округе укомплектованность врачами более 80% только в Красноярском крае и Омской области. В Алтайском крае укомплектованность врачами в этот период составляла 74%. При том что в 2021-м в сравнении с 2020 годом количество врачей снизилось на 2,3%, средних медицинских работников на 3,7%. Основная причина — это выход на пенсию медработников в связи с состоянием здоровья, большими физическими и эмоциональными нагрузками в период распространения новой коронавирусной инфекции. Для борьбы с дефицитом кадров на территории региона действуют ряд краевых программ. Среди них — «Земский доктор», «Сельский фельдшер» и обучение студентов в вузе по целевому направлению.

Фото: zdravalt.ru

Программа «Земский доктор» на территории края реализуется с 2012 года, «Сельский фельдшер» — с 2014 года. За этот период в ней приняли участие 1350 врачей и 277 фельдшеров, трудоустроившихся в сельские медицинские организации с получением единовременных компенсационных выплат.

В 2021 году в медорганизации края по программе планировалось трудоустроить 105 медицинских работников. Но благодаря дополнительно выделенным Министерством здравоохранения России средствам в больницы края привлекли на 19 специалистов больше, чем было запланировано. Специалисты выбрали для работы больницы Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Славгорода, Белокурихи, Первомайского и Красногорского районов.

В 2021 году в АГМУ на целевое обучение были зачислены 250 человек: 170 — на лечебное дело, 70 — педиатрия, 5 — стоматология, 5 — фармация.

За счёт средств краевого бюджета студентам-целевикам в конце каждого семестра выплачивается мера поддержки в размере 10 тысяч рублей.