Клещи продолжают кусать жителей Алтайского края, несмотря на снег и холод

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 115 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 9895 человек, из них 2834 ребёнка в возрасте до 14 лет. В Барнауле от укусов пострадали 3635 человек, в том числе 602 ребёнка.

«Зарегистрировано 353 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 54 детей в возрасте до 14 лет, а также 23 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у четырёх детей. Комиссионно подтверждены 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом взрослых жителей края», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с конца августа в регионе активизировались клещи рода Дермацентор — переносчики возбудителей клещевого тифа. Их активность на данный момент снизилась, но при условии сухой и тёплой погоды на них можно наткнуться и в октябре.