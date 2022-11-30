Личная поликлиника онлайн: Сбер дарит скидку на услугу телемедицинского сервиса

В отделениях Сбера до 4 декабря 2022 года проходят Дни здоровья. В этот период воспользоваться медицинскими сервисами можно будет на особо выгодных условиях.

Так, в отделениях Сбербанка можно будет оформить услугу онлайн-консультаций с врачами на платформе СберЗдоровья на год со скидкой 20%. В семейный тариф «Все врачи онлайн» входят телемедицинские консультации терапевта, педиатра, а также четыре обращения к узкопрофильным специалистам. Консультации терапевта и педиатра доступны в любое время суток в неограниченном количестве. Индивидуальный тариф «Путь к здоровью» включает в себя безлимитные консультации терапевта, четыре консультации врачей узких специальностей и два очных приёма врача.

В рамках Дней здоровья пользователи также могут в онлайн-режиме приобрести доступ к сервису «Умный мониторинг» от СберЗдоровья и получить в подарок кардиочекап. Новых клиентов Сбер Еаптеки ожидает скидка 300 руб. на первый заказ от 1500 руб. по промокоду ЗДОРОВЬЕ22, который действует до 31 декабря 2022 года.

«Здоровье — самое важно, что есть у нас. Сегодня наши технологии и решения помогают жителям страны получать медицинские услуги в удобном формате и более внимательно следить за своим самочувствием. В этом году Сбер вновь проводит Дни здоровья, чтобы современные телемедицинские технологии стали ещё более доступными и наши клиенты могли воспользоваться удобными сервисами на выгодных условиях», — сказал директор центра индустрии здоровья ПАО Сбербанк Сергей Жданов.

Сервисы Индустрии здоровья Сбера становятся всё более востребованными. В 2022 году пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-приём через СберЗдоровье. К врачу в онлайн-режиме можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, получить второе мнение или проконсультироваться о тактике лечения. Телемедицина сегодня востребована как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Технология не только позволяет экономить время, но и даёт возможность консультироваться с врачами различных специальностей онлайн, без необходимости ехать в другой город или другой регион.