Названа основная причина смерти россиян
По словам врача Владимира Хорошева, депрессия может привести к проблемам с сердцем и другим тяжелым заболеваниям
17 июля 2022, 20:30, Никита Черников
Основной причиной смерти в России является депрессия, заявил URA.RU врач-кардиолог Владимир Хорошев.
По его словам, болезнь может приводить к спазму капилляров, ухудшению доставки кислорода к тканям и всем органам.
«Все это приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Это посыл к развитию деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы», — сказал Хорошев.
Кроме того, депрессия также может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет.
Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди российских регионов по числу выявленных психических расстройств.
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