Названа основная причина смерти россиян

Основной причиной смерти в России является депрессия, заявил URA.RU врач-кардиолог Владимир Хорошев.

По его словам, болезнь может приводить к спазму капилляров, ухудшению доставки кислорода к тканям и всем органам.

«Все это приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Это посыл к развитию деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы», — сказал Хорошев.

Кроме того, депрессия также может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди российских регионов по числу выявленных психических расстройств.