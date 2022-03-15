Не сдаёт позиции. На Алтае ждут шестую волну COVID-19, которую вызовет новый подвид «омикрона»

Главный внештатный инфекционист Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко предупредил о шестой волне коронавируса в регионе. Как сообщают «Вести Алтай», очередной всплеск заболеваемости произойдёт из-за распространения нового подвида штамма «омикрон», однако в какой форме будет протекать болезнь — пока сказать нельзя.

«К сожалению, есть информация из Юго-Восточной Азии и Европы о том, что COVID не сдаёт позиции. Работающие в этом направлении инфекционисты, эпидемиологи, организаторы здравоохранения не исключают риск того, что в конце апреля или в начале мая заболеваемость опять пойдёт вверх. К счастью, про новые варианты вируса данных пока нет. Но в мире сейчас преобладает несколько подвидов штамма „омикрон“, которые активируются один за другим. Специалисты предполагают, что одна из разновидностей „омикрона“ как раз и может ухудшить эпидситуацию», — заявил Шевченко.

Как отметил эксперт, сейчас в крае снова замедлились темпы вакцинации от COVID-19. На это могла повлиять отмена ковидных ограничений, в том числе QR-кодов, которые более не нужны для посещения торговых центров, кафе и иных заведений.

При этом в регионе сильно снижается и прирост заболевших COVID-19. По словам Шевченко, из-за этого у людей возникла иллюзия, что пандемия кончается. Инфекционист напомнил, что коронавирус по-прежнему опасен, а потому необходимо продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вовремя проходить ревакцинацию.