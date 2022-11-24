Полная перезагрузка. Где на Алтае отдохнуть и поправить здоровье, если есть только три дня
Санаторий «Эдем» предлагает путёвки с комплексом процедур, направленных на восстановление всех систем организма
Ускоренный темп современной жизни заставляет «выкладываться на максимум», что часто негативно сказывается на здоровье. Стресс и недосып перегружают организм и ослабляют иммунитет. Поэтому очень важно давать себе «передышку» — хотя бы на несколько дней. Например, провести выходные в окружении живописной природы вдали от городского шума и суеты.
Сделать это можно с комфортом в санатории «Эдем», который расположен в курортной зоне Белокурихи. Здравница, несмотря на свою компактность, имеет большой номерной фонд и мощную лечебную базу с современным оборудованием.
Специально для занятых людей здесь предлагают краткосрочные, но эффективные программы с комплексным оздоровительным воздействием. За три-пять дней вы сможете не только отдохнуть и «перезагрузиться», но и запустить собственные резервы организма. Вернувшись к делам, вы будете чувствовать себя лучше.
Фото: санаторий «Эдем»
«Оздоровительная путёвка»
Эта программа — отличный вариант для всех, кто хочет позаботиться о своём здоровье, не отрываясь надолго от дел. С оздоровительной путёвкой можно подобрать курс продолжительностью от трёх дней, который будет включать в себя лечебные процедуры и отдых на свежем воздухе.
В путёвку входит:
— трёхразовое питание в ресторане санатория;
— проживание;
— осмотр и консультация врача, лечебные и оздоровительные процедуры;
— посещение тренажёрного зала;
— консультация косметолога.
Фото: санаторий «Эдем»
Комплекс процедур для вас подберёт лечащий врач, с учётом показаний и противопоказаний. В день гость получает 3-4 процедуры из списка:
— ванны (пантогематогеновая, йодобромная, хвойная, жемчужная, «Тонус-С», морская, бишофитная) — как классические, так и с хромотерапией и гидромассажем;
— ЛФК;
— спелеотерапия;
— ингаляции;
— аромасауна «Кедровая» (12 программ);
— лечебные души (циркулярный, виши вертикальный, дождевой, восходящий);
— массаж лечебный;
— лечение минеральной водой «Завьяловская»;
— фитотерапия;
— терренкур;
— кислородный коктейль.
Отметим, что в оздоровительную путёвку не входит радонолечение, грязелечение и физиотерапия. Санаторно-курортная карта не требуется.
«Экспресс-детокс»
Эта программа направлена на комплексное очищение организма, нормализацию обмена веществ, выведение токсинов, профилактику преждевременного старения, а также коррекцию избыточного веса. Возможен курс от пяти дней.
В путёвку входит:
— шестиразовое питание по детокс-меню;
— проживание;
— осмотр и консультация врача, лечебные и оздоровительные процедуры;
— посещение тренажёрного зала.
Фото: санаторий «Эдем»
Врач подберёт для вас курс лечения исходя из вашего анамнеза. Вы сможете получить такие процедуры, как:
— очищение кишечника;
— общий массаж;
— ванны;
— электростимуляция;
— прессотерапия;
— лечебные микроклизмы;
— гидромассж;
— аромасауна «Здравница»;
— лечебные души;
— водорослевое обёртывание и другие.
«Энергия первых»
Это специализированная программа для руководителей, бизнесменов и всех, кто на работе переносит большие физические и психоэмоциональные нагрузки. Она направлена на сохранение хорошего самочувствия и активности, повышение жизненного тонуса. Также курс подходит для профилактики заболеваний и снижения рисков, связанных с возрастными изменениями. Курс рассчитан на 5-7 дней.
Фото: санаторий «Эдем»
В путёвку входит:
— трёхразовое питание в ресторане санатория;
— проживание;
— первичный приём и динамическое наблюдение терапевта;
— осмотр и консультация врача и узких специалистов — кардиолога, невролога, рефлексотерапевта, мануального терапевта (по показаниям);
— комплекс оздоровительных процедур;
— посещение тренажёрного зала.
Вам предложат такие процедуры, как:
— ванны с аэрогидромассажем и хромотерапией на основе пантогематогена;
— ручной массаж;
— барокамера;
— аромасауна «Здравница»;
— спелеотерапия;
— косметическое обертывание (состав на выбор);
— прессотерапия;
— климатотерапия;
— питьевое лечение природной минеральной водой «Завьяловская»;
— фитотерапия (по индивидуальным показаниям);
— терренкур.
Для этой программы нужна санаторно-курортная карта.
Для пенсионеров действует скидка 10%. Узнать подробнее о путёвках санатория «Эдем», программах лечения, условиях проживания и ценах можно на сайте и по телефону горячей линии (8-800-700-99-92).
Фото: санаторий «Эдем»
ООО Санаторий «Эдем»