Полная перезагрузка. Где на Алтае отдохнуть и поправить здоровье, если есть только три дня

Ускоренный темп современной жизни заставляет «выкладываться на максимум», что часто негативно сказывается на здоровье. Стресс и недосып перегружают организм и ослабляют иммунитет. Поэтому очень важно давать себе «передышку» — хотя бы на несколько дней. Например, провести выходные в окружении живописной природы вдали от городского шума и суеты.

Сделать это можно с комфортом в санатории «Эдем», который расположен в курортной зоне Белокурихи. Здравница, несмотря на свою компактность, имеет большой номерной фонд и мощную лечебную базу с современным оборудованием.

Специально для занятых людей здесь предлагают краткосрочные, но эффективные программы с комплексным оздоровительным воздействием. За три-пять дней вы сможете не только отдохнуть и «перезагрузиться», но и запустить собственные резервы организма. Вернувшись к делам, вы будете чувствовать себя лучше.

Фото: санаторий «Эдем»

«Оздоровительная путёвка»

Эта программа — отличный вариант для всех, кто хочет позаботиться о своём здоровье, не отрываясь надолго от дел. С оздоровительной путёвкой можно подобрать курс продолжительностью от трёх дней, который будет включать в себя лечебные процедуры и отдых на свежем воздухе.

В путёвку входит:

— трёхразовое питание в ресторане санатория;

— проживание;

— осмотр и консультация врача, лечебные и оздоровительные процедуры;

— посещение тренажёрного зала;

— консультация косметолога.

Фото: санаторий «Эдем»

Комплекс процедур для вас подберёт лечащий врач, с учётом показаний и противопоказаний. В день гость получает 3-4 процедуры из списка:

— ванны (пантогематогеновая, йодобромная, хвойная, жемчужная, «Тонус-С», морская, бишофитная) — как классические, так и с хромотерапией и гидромассажем;

— ЛФК;

— спелеотерапия;

— ингаляции;

— аромасауна «Кедровая» (12 программ);

— лечебные души (циркулярный, виши вертикальный, дождевой, восходящий);

— массаж лечебный;

— лечение минеральной водой «Завьяловская»;

— фитотерапия;

— терренкур;

— кислородный коктейль.

Отметим, что в оздоровительную путёвку не входит радонолечение, грязелечение и физиотерапия. Санаторно-курортная карта не требуется.

«Экспресс-детокс»

Эта программа направлена на комплексное очищение организма, нормализацию обмена веществ, выведение токсинов, профилактику преждевременного старения, а также коррекцию избыточного веса. Возможен курс от пяти дней.

В путёвку входит:

— шестиразовое питание по детокс-меню;

— проживание;

— осмотр и консультация врача, лечебные и оздоровительные процедуры;

— посещение тренажёрного зала.

Фото: санаторий «Эдем»

Врач подберёт для вас курс лечения исходя из вашего анамнеза. Вы сможете получить такие процедуры, как:

— очищение кишечника;

— общий массаж;

— ванны;

— электростимуляция;

— прессотерапия;

— лечебные микроклизмы;

— гидромассж;

— аромасауна «Здравница»;

— лечебные души;

— водорослевое обёртывание и другие.

«Энергия первых»

Это специализированная программа для руководителей, бизнесменов и всех, кто на работе переносит большие физические и психоэмоциональные нагрузки. Она направлена на сохранение хорошего самочувствия и активности, повышение жизненного тонуса. Также курс подходит для профилактики заболеваний и снижения рисков, связанных с возрастными изменениями. Курс рассчитан на 5-7 дней.

Фото: санаторий «Эдем»

В путёвку входит:

— трёхразовое питание в ресторане санатория;

— проживание;

— первичный приём и динамическое наблюдение терапевта;

— осмотр и консультация врача и узких специалистов — кардиолога, невролога, рефлексотерапевта, мануального терапевта (по показаниям);

— комплекс оздоровительных процедур;

— посещение тренажёрного зала.

Вам предложат такие процедуры, как:

— ванны с аэрогидромассажем и хромотерапией на основе пантогематогена;

— ручной массаж;

— барокамера;

— аромасауна «Здравница»;

— спелеотерапия;

— косметическое обертывание (состав на выбор);

— прессотерапия;

— климатотерапия;

— питьевое лечение природной минеральной водой «Завьяловская»;

— фитотерапия (по индивидуальным показаниям);

— терренкур.

Для этой программы нужна санаторно-курортная карта.

Для пенсионеров действует скидка 10%. Узнать подробнее о путёвках санатория «Эдем», программах лечения, условиях проживания и ценах можно на сайте и по телефону горячей линии (8-800-700-99-92).

Фото: санаторий «Эдем»

ООО Санаторий «Эдем»