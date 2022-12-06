В декабре барнаульцы могут анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ

Процедура — бесплатная

6 декабря 2022, 10:40, Никита Черников

Жители Барнаула в декабре могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильном комплексе Алтайского краевого центра СПИД, сообщили в мэрии.

Провериться можно в следующие дни:

  • • 6 декабря с 09:00 до 16:00 — 5-я Западная, 62 (парковка Алтайского краевого центра СПИД);

  • • 8 декабря с 10:00 до 15:30 — площадь Сахарова;

  • • 13 декабря с 11:00 до 15:30 — парковка ТРЦ «Огни» на Антона Петрова, 219б;

  • • 14, 15, 20 декабря с 09:00 до 16:00 — 5-я Западная, 62 (парковка Алтайского краевого центра СПИД);

  • • 22 декабря с 10:00 до 15:30 — площадь Сахарова;

  • • 23, 29 декабря с 9:00 до 16:00 — 5-я Западная, 62.

Процедуру проводят бесплатно и на анонимной основе, а потому документы с собой не нужны.

Подробности можно уточнить по телефону 33-46-99.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщины стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией.

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