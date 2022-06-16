В России подорожает инсулин
Цены вырастут почти на треть
16 июня 2022, 15:30, Никита Черников
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала подорожание инсулина в шприц-ручках на 5,5%-28%. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина.
Решение регулятора, по данным издания, обусловлено угрозой дефектуры, увеличением издержек производителей и усложнением логистики. При этом, как считают эксперты, производители из-за опасений снижения конкурентоспособности будут повышать цены постепенно.
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