В России подорожает инсулин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала подорожание инсулина в шприц-ручках на 5,5%-28%. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина.

Решение регулятора, по данным издания, обусловлено угрозой дефектуры, увеличением издержек производителей и усложнением логистики. При этом, как считают эксперты, производители из-за опасений снижения конкурентоспособности будут повышать цены постепенно.